"Kraljica športov je na velika vrata prišla v Slovenijo"

Prek 1.500 športnic in športnikov ter njihovih spremljevalcev iz 31 držav bo sodelovalo v Mariboru. "Kot predsednik EA želim vsem udeležencem najboljše, ampak gostitelj ima vedno nekaj prednosti," je na novinarski konkurenci na stadionu Poljane povedal Dobromir Karamarinov. Povsem pa se je izognil vprašanju o tem, če bo Izrael, reprezentance še ni v naši državi, v luči dogodkov na Bližnjem vzhodu nastopil konec tedna v drugi ligi. "Vse članice EA so pomembne in jih obravnavamo enakopravno," je bil kratek Karamarinov. Bolgar je tudi pozneje dejal, da na vprašanja glede politike ne bo odgovarjal.

Bolj jasen je bil predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš v pogovoru za STA po koncu konference. "Resnično nimam nobenih informacij od Izraelcev, če bodo prišli ali ne. Želel bi si jih in bi si jih kot organizator tudi zaslužil. S strani Izraela bi bilo odgovorno, da bi sporočili odločitev. Pripravljamo se na oba scenarija, na njihovo odpoved ali prihod."

Ponovil je, da AZS ne more odločati o prepovedi nastopa Izraela. "Tudi EA nima teh pristojnosti, Svetovna atletika (SA) pa ni sprejela nobenih sankcij in izraelska atletska zveza je še vedno polnopravna članica EA in SA. AZS ima le nalogo, da poskrbi, da tekmovanje poteka nemoteno in v varnem okolju," je dodal Feguš. Slovenija je ekipno EP dobila prav zaradi Izraela, ki je bil prvotni gostitelj tekmovanja, a ga je EA zaradi vojne v regiji dodelila Sloveniji.

Feguš: Z reprezentanco želimo napredovati v prvo ligo

Primož Feguš Foto: Nebojša Tejić/STA Na novinarski konferenci je Feguš izpostavil tekmovalni vidik ekipnega EP v štajerski prestolnici in željo po preboju gostiteljice na najvišjo raven tega ekipnega tekmovanja. Na prejšnjem tovrstnem tekmovanju v okviru evropskih iger na stadionu Šlask pri Katovicah na Poljskem je bila namreč Slovenija četrta in je tretje mesto in napredovanje zgrešila za pičle pol točke. "To je bila tedaj slaba novica, a smo zato dobili priložnost, da gostimo tekmovanje. Z reprezentanco želimo napredovati v prvo ligo. Pričakujemo tudi pomoč gledalcev. Naloga ne bo lahka, ampak ekipa je dobro pripravljena. To kažejo tudi dosežki na mednarodnih mitingih v tem letu," je o formi kapetanov Kristjana Čeha in Tine Šutej ter sotekmovalcev povedal Feguš.

"V zadnjih letih imate izjemne rezultate v članski atletiki in velike možnosti za napredovanje. Poleg tega pa imate izjemen potencial v mlajših kategorijah, kar je jasen pokazatelj dobrega dela AZS," je gostiteljici tekmovanja polaskal Karamarinov. Dejal je, da je presenečen, kako je dan pred tekmovanjem vse nared za prvenstvo in se ob tem zahvalil organizatorjem. Ocenil je, da se vidijo izkušnje, ki so jih pridobili pri organizaciji Olimpijskega festivala evropske mladine leta 2023.

"Pred enim letom še ni bilo jasno, če bomo gostili EP. Ni bilo veliko časa za pripravo, ampak ob spodbudi in pomoči EA nam je uspelo in kraljica športov je na velika vrata prišla v Slovenijo. AZS še nikoli ni prodajala vstopnic za tekmovanja, tokrat je to prvič. Poleg tega bo po dolgem času prenos tudi na nacionalni televiziji," je izpostavil Feguš.