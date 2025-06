Slovenska atletska zveza o nastopu Izraela v Mariboru ne more odločati

Atletska zveza Slovenije (AZS) kot soorganizator ekipnega evropskega prvenstva 2. in 3. skupine naslednji teden v Mariboru ne more odločati o nastopu izraelskih športnikov, so sporočili iz AZS. Zveza deluje v okviru pravil, načel in pristojnosti Evropske atletike (EA), pod okriljem katere poteka to tekmovanje, ter Svetovne atletike (SA).

"Evropska atletika je odgovorna za vodenje tega tekmovanja, določanje pravil in potrjevanje udeležencev, ki so člani te zveze. Izraelska atletska zveza je polnopravna članica Evropske atletike in ima kot taka pravico sodelovati na tekmovanjih, iz katerih ni bila izključena in ni bila sankcionirana s strani pristojnih mednarodnih športnih organov," so zapisali v AZS.

AZS v tem okviru ni pristojna za uvedbo sankcij ali izključitev katerekoli nacionalne zveze. "To je v izključni domeni mednarodnih športnih institucij, ki delujejo po strogo določenih pravilih in postopkih," so sporočili iz AZS, pod pismo pa sta podpisana predsednik AZS Primož Feguš in direktor AZS Nejc Jeraša.

"Zavedamo se, da so razmere na Bližnjem vzhodu tragične in da številni posamezniki po svetu, tudi v Sloveniji, doživljajo dogajanje zelo čustveno in osebno. Vendar verjamemo, da mora šport tudi v najtežjih trenutkih ostati prostor nepristranskosti, spoštovanja, povezovanja in mirnega sodelovanja, še posebej zato, ker temelji na sodelovanju posameznikov, ne državnih politik."

"Atletska zveza Slovenije bo spoštovala vse odločitve, ki jih na tem področju sprejmejo mednarodni športni organi in slovenski državni organi. Prav tako bo še naprej dosledno ravnala v skladu s slovenskimi in mednarodnimi pravnimi normami," so dodali na AZS.

Prebivalcem Izraela odsvetovano potovanje iz njihove države

Po zadnjih informacijah, ki jih ima AZS, je prebivalcem Izraela odsvetovano potovanje iz njihove države. "Tako da ne vidimo možnosti, da bi njihova reprezentanca pripotovala v Maribor, če pa se to v naslednjih dneh spremeni, vam zagotavljamo, da bomo v sodelovanju z ostalimi organizatorji, mestnimi oblastmi in mednarodnimi partnerji skrbno spremljali vse vidike priprave in izvedbe tekmovanja, tudi z vidika spoštovanja človekovih pravic, varnosti in zakonitosti," je zaključila AZS.

Maribor bo od 24. do 29 junija gostil ekipno atletsko evropsko prvenstvo druge in tretje skupine. V štajerski prestolnici bo nastopilo 1200 tekmovalcev iz 31 držav.

Feguš je na novinarski konferenci v sredo v Mariboru izpostavil, da Evropska atletika preučuje možnosti glede morebitne prepovedi nastopa izraelskim atletom. "Celotno dogajanje nam povzroča nekaj organizacijskih težav, saj v tem trenutku ni jasno, ali bo lahko Izrael nastopil ali ne," je povedal Feguš.

Tekmovanje tretje divizije bo 24. in 25. junija, tekmovanje druge, v kateri bo nastopila tudi slovenska reprezentanca in se potegovala za preboj v elitno prvo ligo, pa 28. in 29. junija.

