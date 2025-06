Norveško sodišče je danes Gjerta Ingebrigtsena oprostilo obtožb napada na sina, dvakratnega olimpijskega prvaka v atletiki Jakoba Ingebrigtsena. Kljub temu ga je zaradi napada na hčerko Ingrid sodišče na jugozahodu Norveške obsodilo na 15-dnevno pogojno zaporno kazen, so povedali odvetniki obeh strani.

Tožilstvo je po sojenju na okrožnem sodišču v Sandnesu za očeta in trenerja zahtevalo dve leti in pol zapora, obramba pa oprostilno sodbo.

Zdaj 59-letni Gjert Ingebrigtsen je bil obtožen domnevnega fizičnega in psihičnega napada na svoja dva otroka v skupnem obdobju 14 let, od leta 2008 do 2022, kar je sam zanikal.

Jakob Ingebrigtsen je med sojenjem opisal več epizod fizičnega nasilja, vključno s klofutami in brcami v trebuh, od katerih so se nekatere zgodile, ko je bil star komaj sedem let.

"Primer napada na značaj"

Ingebrigtsen starejši je sojenje označil za "primer napada na značaj" in sodišču povedal, da je bil pretirano zaščitniški oče, ki je svojim sedmim otrokom dal tradicionalno in patriarhalno vzgojo.

Sodišče ga je oprostilo istih obtožb kot pri sestri Ingrid, potem ko je ocenilo, da obstaja utemeljen dvom o obtožbah Jakoba Ingebrigtsena, poroča Guardian.

Jakob Ingebrigtsen Foto: Reuters

Hčerki Ingrid, ki je družinski dom zapustila pri 15 letih po vrsti incidentov, je sodišče prisodilo tudi deset tisoč kron (871 evrov) odškodnine.

Sodba označuje še en izjemen dogodek v življenju družine, ki je postala velika zvezda resničnostnih šovov na Norveškem, potem ko je dokumentarna serija Ingebrigtsens, ki je prikazovala njihova življenja in ekscentrično naravo, postala velik fenomen.