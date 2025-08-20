Olimpijski prvak v teku na 1500 in 5000 metrov Jakob Ingebrigtsen se je doma v Sandnesu na Norveškem znašel v sporu s tamkajšnjimi lokalnimi oblastmi. Do 12. septembra mora porušiti ali premakniti nepravilno postavljeni zid okoli svoje vile, sicer bo moral plačati globo, poroča norveška komercialna televizija TV 2.

Arhitektka Manuela Hardy je že prej priznala, da je bil zid postavljen nepravilno. Zato je norveški atletski zvezdnik vložil prošnjo za odobritev spremembe lokacije zidu, tako da bi bil zid odobren v sedanji obliki.

A je zadeva dobila nepričakovani zaplet. To poletje je Ingebrigtsen prejel obvestilo občine, da so njegovo vlogo zavrnili in da je treba zid porušiti ali premakniti.

"Zaradi zavrnitve je treba zid in ograjo odstraniti ali premakniti na odobreno lokacijo," je zapisano v dokumentu oddelka za načrtovanje in gradnjo v občini Sandnes, izdanem julija, ki ga je dobila na vpogled TV 2.

Če enkratna globa ne bo dovolj, sledijo dnevne globe

Če navodil občine ne bo upošteval, bo prejel enkratno globo v višini 25.000 kron (2091,95 evrov), nato pa dnevne globe v višini 1000 kron (83,68 evrov) za vsak dan zamude pri rušenju. Kazen bo veljala, dokler stanja ne bo odpravil.

"Vloga za spremembo lokacije zidu, prejeta 10. maja 2025, je bila zavrnjena in v pritožbenem roku ni bila prejeta nobena pritožba. Zid torej še vedno ni zgrajen v skladu z veljavnimi dovoljenji," piše v pismu občine.

Globa je pravzaprav malenkostna v primerjavi z zaslužkom atleta, ki po podatkih finančnega dnevnika Dagens Naeringsliv na podlagi njegove davčne napovedi za leto 2023 znaša približno dva milijona evrov letno. Vendar je čas še posebej neugoden za atleta, saj bo svetovno atletsko prvenstvo potekalo v Tokiu od 13. do 21. septembra.

Pred tremi leti je Ingebrigtsen kupil zemljišče in zgradil moderno vilo za 800.000 evrov, sosednjo nepremičnino pa je kupil za 600.000 evrov.

Lokalni zvezdnik

Ingebrigtsen, ki prihaja iz Sandnesa, je lokalni zvezdnik, vendar, kot so poudarili na občini, to ne pomeni, da mu status vrhunskega športnika daje soglasje za kršenje zakonov, ki vse državljane obravnava enako ne glede na njihovo poreklo ali status.

Poleg olimpijske zlate medalje na 5000 metrov v Parizu in zlate medalje na 1500 metrov v Tokiu je Norvežan osvojil dve zlati medalji na svetovnih prvenstvih na 5000 metrov v Eugenu (2022) in Budimpešti (2023), pa tudi šest zlatih medalj na evropskih prvenstvih, tri na 1500 metrov in tri na 5000 metrov.

