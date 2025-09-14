Kenijka Peres Jepchirchir, olimpijska prvakinja iz leta 2021, je na svetovnem atletskem prvenstvu v Tokiu zmagala v maratonu s časom dveh ur, 24 minut in 43 sekund pred Etiopijko Tigst Assefo (2:24:45) in Urugvajko Julio Paternain (2:27:23), ki je presenetila s tretjim mestom. Slovenska predstavnica Anja Fink Malenšek je bila 61. (2:59:31).

Slovenska tekmovalka je šele pred mesecem dni dobila potrditev mednarodne zveze, da bo nastopila v Tokiu. "Tik pred odhodom na SP pa me je začela boleti stopalnica, gre za edem stopalne kosti, in je bil moj nastop vprašljiv. A je zdravniška ekipa s fizioterapevti omogočili moj nastop. Glede na poškodbo sem presrečna, da sem maraton zaključila, bilo pa je zelo težko."

Dejala je, da so ji v prvih kilometrih zavoji predstavljali veliko težavo. "V drugem delu pa je bilo še težje, sama dolžina maratona in izčrpanost zaradi tega, velika vročina in vlaga so še otežili vse skupaj,. Na koncu ni šlo več nikamor." Prehitela je dve tekmovalki, deseterica pa je odstopila.

Anja Fink Malenšek je bila 61. Foto: Guliverimage

Po prihodu v cilj je vidno šepala. "Ponavadi ne razmišljam o odstopu, a danes je bilo tako, posebej zaradi bolečin v prvih desetih kilometrih. Potem je bolečina malo popustila, zadnjih 10 km pa je bilo brutalnih. Če bi bilo treba preteči še kilometer več, tega ne bi zmogla. Naslednjih deset dni ne bom niti pomislila na tek," je dodala slovenska maratonka, ki bo imela s soprogom v naslednjem obdobju dopust na Japonskem in Kitajskem.

Tako kot start je bil tudi cilj maratona na tokijskem nacionalnem stadionu, kjer se je v zaključku odvila prava drama. Enaintridesetletna Jepchirchir je silovito pospešila in v dvoboju za zmago ugnala Assefo, ki je na koncu zaostal dve sekundi. Etiopijka je bila v sprintu že premagana tudi na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Tedaj jo je za le tri sekunde ugnala Nizozemka Sifan Hassan in zaokrožila trojček zlatih medalj z olimpijskimi s slavji v Tokiu leta 2021 na 5000 m in 10.000 m. Nizozemka se je odločila, da na tem SP ne bo nastopila, pred tem je konec avgusta izboljšala rekord proge na maratonu v Sydneyju,

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Ponovno je bila tako "le" druga Assefa. Je nekdanja svetovna rekorderka v maratonu, 2:11:53 je tekla v Berlinu leta 2023. Ta dosežek je izboljšala Kenijka Ruth Chepngetich oktobra lani v Chicagu (2:09:56), a je bila julija začasno suspendirana, ker so na testiranju odkrili sledi prepovedanega diuretika hidroklorotiazida.

Na tretjem mestu je presenetljivo končala študentka ameriške univerze iz Urugvaja. Julia Paternain,. Za afriškima tekačicama je zaostala skoraj tri minute, a je v svojem šele drugem maratonu stopila na zmagovalni oder. Sprva sploh ni vedela, da je osvojila bron, nato je s prsti pokazala številko tri. "Šele, ko mi je sodnik ob cilju pritrdil, da sem res tretja, sem se začela veseliti uspeha, ki je velik dosežek tudi za mali Urugvaj, ki ima nekaj nad tri milijone prebivalcev," je povedla Paternain.