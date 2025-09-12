Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
12. 9. 2025,
16.16

Erriyon Knighton | Erriyon Knighton bo zaradi uporabe prepovedanih anaboličnih steroidov kar nekaj let brez atletike. | Foto Guliverimage

Erriyon Knighton bo zaradi uporabe prepovedanih anaboličnih steroidov kar nekaj let brez atletike.

Foto: Guliverimage

Ameriški atlet Erriyon Knighton, ki je leta 2022 postal najmlajši dobitnik medalje v posamičnem šprintu na 200 metrov v zgodovini svetovnih prvenstev, bo zaradi uporabe prepovedanih anaboličnih steroidov kar nekaj let brez atletike. Mednarodno športno razsodišče (Cas) je zdaj 21-letnemu atletu potrdilo štiriletno prepoved udeležbe na tekmovanjih.

Ameriški šprinter je na svetovnem prvenstvu v teku na 200 m osvojil dve medalji, v Budimpešti leta 2023 srebrno in v Eugenu leta 2022 bronasto.

Mednarodni arbitri v Lozani v Švici so upoštevali pripombe Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki je za Knightona zahtevala največ štiriletno prepoved, čeprav ga je ameriška protidopinška agencija (Caa) oprostila obtožb.

Izrečeno prepoved tekmovanj so skrajšali za več kot dva meseca, saj so upoštevali obdobje začasnega suspenza, ki ga je Knighton odslužil lani. Odločitev Casa pomeni, da Američan ne bo mogel tekmovati na domačih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Knightonu so lani dovolili, da je nastopil na olimpijskih igrah v Parizu, potem ko so ga odrešili krivde za pozitiven test, ki je pokazal prisotnost trenbolona, steroida, ki se uporablja tudi v živinoreji, v njegovem telesu. Pri ameriški protidopinški agenciji so izdali oprostilno odločbo na podlagi pojasnila, da je športnik zaužil kontaminirano govedino.

Zaradi svojih anaboličnih lastnosti se trenbolon, ki je prepovedana snov v športu, uporablja kot sredstvo za hitro povečanje mišične mase ter izboljšanje telesne moči.

Knighton je olimpijski tek na 200 m v Parizu končal na četrtem mestu, na tekmi, na kateri je presenetljivo slavil Letsile Tebogo iz Bocvane, ki je ugnal ameriško trojico Kenneth Bendarek, Noah Lyles in Knighton.

Knighton se ni uvrstil v ameriško državno reprezentanco v teku na 200 m, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Tokiu.

