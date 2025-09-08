Španski nogometaš Yeray Alvarez iz Athletic Bilbaa, udeleženca lige prvakov, je bil zaradi kršitve protidopinških pravil suspendiran za deset mesecev. Evropska nogometna zveza (Uefa) je to sporočila po odločitvi disciplinske komisije, Alvarez pa pozitiven test pripisuje zdravilom proti izpadanju las po zdravljenju raka na modih.

Tridesetletni Alvarez je bil po polfinalu evropske lige proti Manchester Unitedu v začetku maja pozitiven na prepovedano snov kanrenon. Ta snov se lahko uporablja za prikrivanje dopinga, piše nemška tiskovna agencija dpa. Alvarezova prepoved velja za nazaj od začetka suspenza v začetku junija in se konča 2. aprila 2026.

Branilec je glede tega izjavil, da je snov jemal kot del zdravila proti izpadanju las po zdravljenju raka. Alvarezu so konec leta 2016 diagnosticirali raka na modih. V izjavi pred skoraj dvema mesecema je povedal, da v življenju ni nikoli jemal prepovedanih snovi. Njegov klub mu je že obljubil podporo.

Athletic se je kot četrti v španski la ligi v prejšnji sezoni uvrstil v ligo prvakov. V skupinskem delu se bodo Baski 1. oktobra pomerili z Borussio Dortmund v gosteh.

