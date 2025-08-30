Wada nasprotuje športnim tekmovanjem brez dopinške kontrole

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je vnovič izrazila svoje nasprotovanje tako imenovanim prvim mednarodnim Izboljšanim igram (Enhanced Games), športni prireditvi, na kateri bodo dovolili uporabo prepovedanih poživil.

Organizatorji "dopinških iger", te načrtujejo maja 2026 v Las Vegasu, med katerim bi športniki lahko uporabljali prepovedane snovi, doping, za izboljšanje zmogljivosti, so sicer proti mednarodni protidopinški organizaciji, svetovni plavalni zvezi in ameriški plavalni zvezi napovedali tožbe in odškodnino.

Organizatorji, za njimi se skriva investicijski sklad, v katerem ima svoj delež tudi najstarejši sin ameriškega predsednika Donald Trump mlajši, zahtevajo 800 milijonov dolarjev (685 milijonov evrov) odškodnine.

V tožbi nasprotnikom iger očitajo "nelegalno kampanjo", s katero naj bi športnike proti njihovi volji prisilili, da bi tekmovanje bojkotirali. V mednarodni plavalni federaciji WA so denimo plavalcem, ki bodo nastopili na omenjenih igrah, zagrozili, da jih bodo izključili s svojih tekmovanj.

"Pri Svetovni protidopinški agenciji vztrajamo pri svojem odločnem stališču proti temu slabo zasnovanemu dogodku," so sporočili iz Wade.

"Pri Wadi pozdravljamo nedvoumno podporo, ki smo jo prejeli od številnih športnikov, vlad, Unesca, mednarodnih športnih zvez, zdravniških združenj in drugih, ki Izboljšane igre dojemajo kot potencialno grožnjo varnosti športnikov," je zapisano v izjavi.

"Telesna in psihična obremenitev športnikov zaradi dopinga v preteklih letih je bila precejšnja. Ljudje so umirali," so posvarili pred igrami, na katerih bi športnike spodbujali k uporabi v športu prepovednih snovi.

Pobudniki Enhanced Games zagotavljajo, da bodo udeležence iger zaščitili z uporabo tehnologije in znanosti za povečanje njihove moči in hitrosti, s čimer bodo sprostili novo raven "nadčloveških zmogljivosti". Doslej je le peščica športnikov javno potrdila svojo udeležbo.

Igre naj bi prihodnje leto gostilo tekmovališče zgrajeno na območju Resorts World, kjer se v Las Vegasu nahajajo hoteli in kazinoji. Prireditelji bodo tam zgradili proge za tek in bazen, ki bo gostil lov na rekorde na 50 in 100 m prosto in delfin. Atleti naj bi tekmovali v teku na 100 metrov ter na 100 oz. 110 m z ovirami. Tri kategorije so namenjene tudi dvigovalcem uteži. Potekala naj bi tudi tekmovanja v borilnih športih.