STA

Petek,
31. 10. 2025,
12.42

Witold Banka WADA

Petek, 31. 10. 2025, 12.42

27 minut

Wada: dopinške igre se ne bi smele odvijati

Witold Banka | Witold Banka | Foto Guliverimage

Witold Banka

Foto: Guliverimage

Witold Banka, predsednik Svetovne protidopinške agencije (Wada), še naprej odločno nasprotuje prvi izvedbi kontroverznih športnih iger prihodnje leto v Las Vegasu, na katerih bodo lahko udeleženci uporabljali tudi doping. Po poročanju britanskega BBC je Banka pozval ameriške športne oblasti k prepovedi dogodka.

Enainštiridesetletni Poljak Banka je igre, na katerih bi športniki lahko jemali doping pod zdravniškim nadzorom, opisal kot "zelo nevarne" in "neodgovorne". Po poročanju BBC je Banka na dogodku v Londonu dodal: "Včasih ob tej absurdni ideji onemimo. Kako je lahko etično in moralno, da se ljudje strinjajo s tekmovanjem pod vplivom teh prepovedanih snovi?"

Predsednik Wade je neposredno pozval Ameriško protidopinško agencijo (USADA), naj prepreči izvedbo iger v Las Vegasu maja 2026. "Nujno želimo, da naši kolegi v ZDA storijo več, da se ta dogodek ne bi izvedel," je dejal Banka in omenil tudi pravne možnosti: "Čeprav je USADA podala splošno izjavo, je morda čas, da sponzorje prepričamo, da je dogodek nevaren."

USADA se je že izrekla proti tako imenovanim dopinškim igram, njen vodja Travis Tygart pa jih je označil za "nevarno cirkuško dejanje", ki ni pravi šport. Vendar doslej ni bilo sprejetih nobenih nadaljnjih ukrepov. "Upam, da do tega ne bo prišlo, čeprav obstajajo vplivni in bogati sponzorji tega neodgovornega dogodka," je dejal Banka.

Witold Banka WADA
