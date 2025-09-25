Četrtek, 25. 9. 2025, 14.14
34 minut
Prepoved
Wada prepovedala sporno metodo v kolesarstvu
Svetovna protidopinška agencija (Wada) bo od drugega leta naprej prepovedala nediagnostično uporabo ogljikovega monoksida.
Po novem bo jasno ločevala med prepovedano uporabo za povečanje športne zmogljivosti in dovoljenim diagnostičnim namenom, kot je merjenje krvnih plinov, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA.
Odločitev o prepovedi je prišla kot odziv na uporabo naprav za povratno vdihavanje ogljikovega monoksida, ki so jih pred letošnjo kolesarsko dirko po Franciji, ki se je končala z zmagoslavjem slovenskega asa Tadeja Pogačarja, uporabljale vse vodilne ekipe na svetu. Uradno so kolesarske ekipe tovrstne naprave uporabljale za spremljanje krvnih vrednosti.
Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da se lahko s ponavljajočo inhalacijo ogljikovega monoksida tovrstne naprave zlorabijo tudi za izboljšanje določenih krvnih parametrov, kar bi lahko pomenilo nedovoljeno prednost pri tekmovalcih in tekmovalkah.
