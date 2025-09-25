Po novem bo jasno ločevala med prepovedano uporabo za povečanje športne zmogljivosti in dovoljenim diagnostičnim namenom, kot je merjenje krvnih plinov, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA.

Odločitev o prepovedi je prišla kot odziv na uporabo naprav za povratno vdihavanje ogljikovega monoksida, ki so jih pred letošnjo kolesarsko dirko po Franciji, ki se je končala z zmagoslavjem slovenskega asa Tadeja Pogačarja, uporabljale vse vodilne ekipe na svetu. Uradno so kolesarske ekipe tovrstne naprave uporabljale za spremljanje krvnih vrednosti.

Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da se lahko s ponavljajočo inhalacijo ogljikovega monoksida tovrstne naprave zlorabijo tudi za izboljšanje določenih krvnih parametrov, kar bi lahko pomenilo nedovoljeno prednost pri tekmovalcih in tekmovalkah.

