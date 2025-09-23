Nekdanja trikratna svetovna prvakinja v cestnem kolesarstvu in olimpijska podprvakinja iz Pariza 2024, Nizozemka Marianne Vos se je umaknila s svetovnega prvenstva v Ruandi. Razlog za odstop je želja, da bi lahko pomagala bolnemu očetu, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

"Njen oče je bil prejšnji teden operiran. Glede na okoliščine se dobro počuti, a Marianne je vseeno preživela nekaj zelo napetih in kaotičnih dni. Poklical sem jo in odločila sva se, da ostaneva doma," je za nizozemsko televizijo NOS povedal selektor ženske reprezentance Laurens ten Dam.

Vos je na cestnih dirkah na svetovnih prvenstvih tekmovala 16-krat, trikrat je slavila in oblekla mavrično majico, in sicer v letih 2006, 2012, 2013, ter šestkrat končala na drugem mestu.

Osvojila je tudi zlato olimpijsko kolajno v Londonu leta 2012, več kot desetletje po olimpijski slavi pa še srebro na lanski olimpijski dirki v Parizu.

Njeno mesto v nizozemski ekipi za sobotno dirko v Kigaliju bo zasedla Femke de Vries.

Na cestni dirki bo Slovenijo med članicami zastopala Urška Žigart, ki je vožnjo na čas na SP v Ruandi končala na 16. mestu.