Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 9. 2025,
15.09

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
kolesarstvo Ruanda 2025 Marianne Vos

Torek, 23. 9. 2025, 15.09

1 ura, 5 minut

Nizozemka bo v teh dneh pomagala očetu

Olimpijska podprvakinja Marianne Vos ne bo nastopila na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Marianne Voss | Marianne Vos ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu. | Foto Guliverimage

Marianne Vos ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Nekdanja trikratna svetovna prvakinja v cestnem kolesarstvu in olimpijska podprvakinja iz Pariza 2024, Nizozemka Marianne Vos se je umaknila s svetovnega prvenstva v Ruandi. Razlog za odstop je želja, da bi lahko pomagala bolnemu očetu, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

"Njen oče je bil prejšnji teden operiran. Glede na okoliščine se dobro počuti, a Marianne je vseeno preživela nekaj zelo napetih in kaotičnih dni. Poklical sem jo in odločila sva se, da ostaneva doma," je za nizozemsko televizijo NOS povedal selektor ženske reprezentance Laurens ten Dam.

Vos je na cestnih dirkah na svetovnih prvenstvih tekmovala 16-krat, trikrat je slavila in oblekla mavrično majico, in sicer v letih 2006, 2012, 2013, ter šestkrat končala na drugem mestu.

Osvojila je tudi zlato olimpijsko kolajno v Londonu leta 2012, več kot desetletje po olimpijski slavi pa še srebro na lanski olimpijski dirki v Parizu.

Njeno mesto v nizozemski ekipi za sobotno dirko v Kigaliju bo zasedla Femke de Vries.

Na cestni dirki bo Slovenijo med članicami zastopala Urška Žigart, ki je vožnjo na čas na SP v Ruandi končala na 16. mestu.

vanja
Sportal Ura resnice za mladince in mladinke: v boj z uro Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič
david
Sportal Lapsus: predsednik Mednarodne kolesarske zveze za zmago čestital Pogačarju!
marolt
Sportal 20-letni Gorenjec užival na vročem stolu vodilnega #video
Primož Roglič Zürich 2024
Sportal Roglič: Tadeju moramo dati prostor, da mu ne bomo v napoto
Tadej Pogačar
Sportal Na kronometru ni našel ritma: Naslednjo nedeljo bo veliko bolje
Tadej Pogačar, Ruanda 2025, kronometer
Sportal Remco Evenepoel še tretjič svetovni prvak, Tadej Pogačar za las brez odličja
kolesarstvo Ruanda 2025 Marianne Vos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.