Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
10.43

Osveženo pred

9 minut

Jaka Marolt Nejc Komac svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 10.43

9 minut

Kigali, svetovno prvenstvo v kolesarstvu

Jaka Marolt in Nejc Komac na afriških cestah v boj z uro

A. T. K.

Nejc Komac DP 2025 | Slovenijo bosta na SP v vožnji na čas v konkurenci mlajših članov zastopala Nejc Komac in Jaka Marolt, prvi in drugi z letošnjega državnega prvenstva. | Foto Luka Vovk/Sportida

Slovenijo bosta na SP v vožnji na čas v konkurenci mlajših članov zastopala Nejc Komac in Jaka Marolt, prvi in drugi z letošnjega državnega prvenstva.

Foto: Luka Vovk/Sportida

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi, kjer je Tadej Pogačar včeraj za las zgrešil bron (4. mesto), Urška Žigart pa je osvojila 16. mesto, se danes nadaljuje z vožnjo na čas za mlajše članice in člane. Slovenijo bosta zastopala Jaka Marolt in Nejc Komac, klubska kolega iz kranjske ekipe Factor Racing.

Drugi dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Ruandi bo danes v znamenju kronometra za kolesarje in kolesarke do 23 let. Ob 10.35 so se na traso podale mlajše članice, ki jih čaka 22,6-kilometrska trasa, ob 13.35 pa se bo začela preizkušnja za mlajše člane (31,2 kilometra).

Na startni listi sta dva Slovenca, Jaka Marolt, ki bo startal ob 14.10, in Nejc Komac, državni prvak v tej disciplini, ki se bo s startne rampe zapeljal ob 14.42.

V ženski konkurenci Slovenija nima svoje predstavnice.

V sredo se bodo v vožnji na čas pomerili še mladinci in mladinke. Tudi tukaj Slovenija ne bo imela svoje predstavnice, bosta pa v moški konkurenci nastopila dva Slovenca, mladinski državni prvak Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič, oba člana ekipe Pogi Team.

  Spored

Torek, 22. september

  • 10.35 vožnja na čas, mlajše članice (22,6 km)
  • 13.35 vožnja na čas, mlajši člani (31,2 km)

⏱️ Jaka Marolt – 14.10
⏱️ Nejc Komac – 14.42

Sreda, 23. september

  • 10.45 vožnja na čas, mladinke (18,3 km)
  • 14.00 vožnja na čas, mladinci (22,6 km)

Jaka Marolt Nejc Komac svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025
