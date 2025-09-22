Jaka Marolt in Nejc Komac na afriških cestah v boj z uro

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi, kjer je Tadej Pogačar včeraj za las zgrešil bron (4. mesto) , Urška Žigart pa je osvojila 16. mesto , se danes nadaljuje z vožnjo na čas za mlajše članice in člane. Slovenijo bosta zastopala Jaka Marolt in Nejc Komac, klubska kolega iz kranjske ekipe Factor Racing.

Drugi dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Ruandi bo danes v znamenju kronometra za kolesarje in kolesarke do 23 let. Ob 10.35 so se na traso podale mlajše članice, ki jih čaka 22,6-kilometrska trasa, ob 13.35 pa se bo začela preizkušnja za mlajše člane (31,2 kilometra).

Na startni listi sta dva Slovenca, Jaka Marolt, ki bo startal ob 14.10, in Nejc Komac, državni prvak v tej disciplini, ki se bo s startne rampe zapeljal ob 14.42.

V ženski konkurenci Slovenija nima svoje predstavnice.

V sredo se bodo v vožnji na čas pomerili še mladinci in mladinke. Tudi tukaj Slovenija ne bo imela svoje predstavnice, bosta pa v moški konkurenci nastopila dva Slovenca, mladinski državni prvak Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič, oba člana ekipe Pogi Team.

Spored Torek, 22. september 10.35 vožnja na čas, mlajše članice (22,6 km)

13.35 vožnja na čas, mlajši člani (31,2 km) ⏱️ Jaka Marolt – 14.10

⏱️ Nejc Komac – 14.42 Sreda, 23. september 10.45 vožnja na čas, mladinke (18,3 km)

14.00 vožnja na čas, mladinci (22,6 km)

Preberite še: