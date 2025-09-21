Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva v Ruandi ni našel pravega ritma in moški posamični kronometer končal brez odličja na četrtem mestu. Kolajno je sicer zgrešil za pičlo sekundo in 67 stotink, a v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo priznal, da za vožnjo na čas ni bil optimalno pripravljen. Je pa zagrozil da bo naslednjo nedeljo, ko bo na cestni dirki branil mavrično majico svetovnega prvaka drugače: "Naslednjo nedeljo bo veliko bolje."

Za nami je prvi dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Ruandi, v članskih kronometrih sta slovenske barve branila partnerja Urška Žigart in Tadej Pogačar. Prva je zasedla 16. mesto in prišla do svoje najboljše uvrstitve na svetovnih prvenstvih, Pogačar pa se je boril za medaljo, a zaostal za prvakom Remcom Evenepoelom, podprvakom Jayjem Vinom in bronastim Ilanom van Wilderjem.

Želel si je več

Čeprav bi morala zahtevna trasa načeloma ustrezati najboljšemu kolesarju sveta, se je na progi vidno mučil. "Želel sem si veliko bolje odpeljati in imeti možnosti za dvojno krono ta teden, ampak na žalost nisem našel nekega ritma. Mogoče mi je zaradi bolezni pred Kanado zmanjkalo malo treninga na kolesu za kronometer. Vseeno sem prišel sem z visoko moralo, ampak moral bi imeti res vrhunske noge, ki pa jih ni bilo," je dogajanje za RTV Slovenija povzel Pogačar.

Evenepoel je v svoji disciplini spet zablestel, osvojil še tretji zaporedni naslov prvaka, za nameček pa Pogačarja, ki je štartal dve minuti in pol pred belgijskim tekmecem, na zaključnem tlakovanem vzponu celo prehitel. Kljub vsemu je Pogačar le za dobro sekundo in pol zgrešil tretje mesto. "Po prihodu v cilj sem videl, da sem sekundo za tretjim mestom, ampak če me Remco ujame, je malo brez veze. Res mu vsa čast, odvozil je vrhunsko. Lahko bi bilo bolje, ampak bo naslednjo nedeljo veliko bolje," je skomignil šampion, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan.

Remco Evenepoel je Slovenca prehitel na zaključnem vzponu. Foto: Guliverimage

"Seveda ni najlepši občutek, ko te ujame kolesar za tabo"

"Selektor mi je malo zbil moralo, ko mi je pred zadnjim klancem dejal, da naj se ne pustim ujeti. Ampak že takrat sem šel do konca in ko me je ujel, sem si rekel zgolj 'vau'. Pridobiti dve minuti in pol takole je res fenomenalno. Zato kapo dol Remcu," se je še spomnil zaključnih dveh kilometrov kronometra, pa priznal: "Seveda ni najlepši občutek, ko te ujame kolesar za tabo, ampak on je najboljši v tej disciplini. Posveča ji veliko časa in le upam lahko, da se mu v naslednjih letih približam."

Sam na kronometer ni bil najbolje pripravljen, je še razkril slovenski šampion. "Za pripravo na kronometer bi moral res izpustiti preizkušnji v Kanadi (VN Quebeca in VN Montreala, op. p.), ampak takrat sem se osredotočil na okrevanje po bolezni. Moral sem izpustiti nekaj treninga na kolesu za vožnjo na čas, a nisem želel obupati nad kronometrom. Lahko sem ponosen na to, kako sem trpel kljub ne najboljšemu dnevu. Zdaj še bolj komaj čakam na cestno dirko naslednjo nedeljo."

Velikemu rivali je lahko le športno segel v roko, naslednjo nedeljo pa se bo poskušal maščevati. Foto: Guliverimage

Naslednji nedeljo pričakuje pravo trpljenje

Cestna dirka članov prihodnjo nedeljo bo povsem drugačen izziv, še pravi Pogačar: "To bo ena najbolj izčrpavajočih dirk v moji karieri. Vsaj tako pričakujem. Danes smo bili na kolesu eno uro, prihodnji teden bo krepko čez šest, šest ur in pol trpljenja z veliko višinskimi metri. Za kaj takega sem dobro treniral. Tudi v Kanadi sem videl, da so bile na podobni trasi noge dobre. Prepričan sem, da bodo še boljše v nedeljo."

