Remco Evenepoel še tretjič svetovni prvak, Tadej Pogačar za las brez odličja

Tadej Pogačar je danes kot edini iz slovenske reprezentance nastopil v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Kolesarski as, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan, je veljal za enega izmed dveh izrazitih favoritov za zlato kolajno na razgibani stezi v Kigaliju, a se je mučil in naposled ostal celo brez odličja na četrtem mestu. Belgijec Remco Evenepoel pa je upravičil vlogo favorita in si z izjemno vožnjo privozil še tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka v kronometru. V tej disciplini je lani v Parizu postal tudi olimpijski prvak.

Evenepoel je po Glasgowu 2023 in Zürichu 2024 še tretjič zapored postal svetovni prvak v vožnji na čas, srebro je danes na 40-kilometrski trasi v Kigaliju v Ruandi osvojil Avstralec Jay Vine, ki je za belgijskim šampionom zaostal minuto in 14 sekund, tretji pa je bil Evenepoelov rojak Ilan van Wilder z dvema minutama in 36 sekundami zaostanka. Le za dobro sekundo je odličje zgrešil slovenski adut Tadej Pogačar, ki je naporno dirko končal na nehvaležnem četrtem mestu.

Pogačar ni našel ritma

"Želel sem si več, želel sem si možnosti za osvojitev dvojčka, a nisem našel pravega ritma. Lahko bi bilo boljše, ampak bom več pokazal naslednjo nedeljo," je za TV Slovenija v cilju povedal slovenski as in dejal, da mu je nekaj moči pobrala nedavna bolezen, a da se na današnjo dirko očitno tudi ni uspel najbolje pripraviti. "Ni najboljši občutek, ko te nekdo prehiti na progi, ampak Remco je bil fenomenalen, on je najboljši na svetu v tej disciplini in lahko mu le čestitam," je še povedal 27-letni šampion s Klanca pri Komendi.

Kljub temu, da najboljši kolesar sveta danes ni imel najboljšega dne, je poskrbel za drugi najboljši slovenski izid na kronometrih na svetovnih prvenstvih. Najboljšega si še naprej lasti Primož Roglič, ki je v Bergnu leta 2017 zaostal le za Tomom Dumoulinom.

Evenepoel še tretjič zapored

Evenepoel pa s tretjim naslovom prvaka zdaj na večni lestvici zaostaja le še za Nemcem Tonyjem Martinom in Švicarjem Fabianom Cancellaro, ki sta bila svetovna prvaka štirikrat. Ob treh zlatih kolajnah ima 25-letni Belgijec še eno srebrno (2019) in dve bronasti kolajni (2021, 2022). Trikrat zapovrstjo sta bila svetovna prvaka doslej le Avstralec Michael Rogers (2003, 2004, 2005) in Martin (2011, 2012, 2013).

Remco Evenepoel je še tretjič zapored svetovni prvak v vožnji na čas. Foto: Guliverimage

"Precej dobro sem se počutil, že na prvem ravninskem delu so se noge lepo vrtele, obenem nikoli zares nisem šel čez limit. Na prvem klancu je bilo zelo težko, a tam sem pritiskal na polno. Potem sem videl, da imam dovolj veliko zalogo, preden sem na predzadnjem klancu šel na polno. Tlakovci so bili tako zahtevni, težko se je bilo prebiti čez njih. Zmagal sem, to je najbolj pomembno," je v prvem odzivu za organizatorje dejal 25-letni Evenepoel.

"Ni pomembno, kdo je pred tabo. Le od prvega klanca sem skušal pritiskati na vso moč, potem pa privarčevati nekaj moči. Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit, saj je bilo zadnjih nekaj 100 m zelo zahtevnih. Res sem ujel dober dan in upam, da bo tako tudi naslednji teden," je še o lovljenju Pogačarja na trasi dejal Belgijec.

"Zame je velika čast, da bom tretjič zapovrstjo na vrhu in se pridružil Rogersu in Martinu. Toda drugo leto bom vsekakor skušal postati prvi s štirimi zaporednimi naslovi, a najprej bom užival v tem zmagoslavju," je še dodal Evenepoel.

SP v Ruandi, kronometer: Cilj: Remco Evenepoel je še tretjič zapored svetovni prvak v vožnji na čas, Tadej Pogačar pa je ostal brez odličja in uvodno tekmo svetovnega prvenstva v Ruandi končal na nehvaležnem četrtem mestu. Izidi kronometra:

1. Remco Evenepoel (Bel) 49:46,03

2. Jay Vine (Avs) 51:00,83

3. Ilan van Wilder (Bel) 52:22,10

4. Tadej Pogačar (Slo) 52:23,76

5. Isaac del Toro (Meh) 52:26,89

6. Andreas Leknsessund (Nor) 52:43,30

7. Luke Plapp (Avs) 52:49,37

8. Bruno Armirail (Fra) 52:52,10

9. Thymen Arensman (Niz) 53:35,71

10. Stefan Küng (Švi) 53:34,95

… 16:46: dva kilometra pred ciljem je Evenepoel celo prehitel Tadeja Pogačarja. 16:38: na tretjem merjenju vmesnega časa je Pogačar zdrsnil na četrto mesto, za vodilnega Evenepoela, Vina in tudi van Wilderja. Jay Vine je v cilju prevzel vodstvo. 16:30: na drugem merjenju vmesnega časa je Pogačar zaostal tudi za Avstralce, Jayjem Vinom, medtem ko je Evenepoel svojo prednost povišal na minuto in 17 sekund. 16:15: Remco Evenepoel pa leti po progi in je na prvem merjenju vmesnega časa prevzel vodstvo, bil je več kot 44 sekund hitrejši od Pogačarja. 16:13: Pogačar je na prvem merjenju vmesnega časa zaostal 88 stotink sekunde za del Torom, je pa Mehičan kasneje popustil in na drugem vmesnem času zabeležil šele tretji izid, za van Wilderjem in Norvežanom Andreasom Leknessundom. 16:05: Isaac del Toro je postavil najboljši izid na prvem merjenju vmesnega časa – 14:49. 16:00: na progi so zdaj vsi prijavljeni tekmovalci, kot zadnja sta štartala slovenski adut Tadej Pogačar in belgijski šampion Remco Evenepoel! PARTIDA 🚩Tadej Pogacar 🇸🇮 Contrarreloj Individual ⏱️40 Km 🛣️Élite Varones 🚴‍♂️ Mundiales Ciclismo 🌈 Ruanda 🇷🇼 2025 🏆

.#Ciclismo #Cycling pic.twitter.com/X3EpPzOes8 — Radio Pedal Ciclismo (@RadioPedalEC) September 21, 2025 14:50: na progi sta že Avstralec Jay Vine in Nizozemec Thymen Arensman. Kanadčan Michael Leonard je vodilni v cilju s časom 53:39,14 (povprečna hitrost 45,5 km/h). 15:43: s štartne rampe se je pognal tudi Španec Ivan Romeo. 15:40: štartal je mladi Mehičan Isaac del Toro, Vermeersch je postavil najboljši izid na tretjem merjenju vmesnega časa, a sta za njim odlično na poti Leonard in van Wilder. 15:30: na progi so dobro tudi že Avstralec Luke Plapp, Belgijec Ilan van Wilder, Italijan Matto Sobrero in eden od favoritov za kolajno, Francoz Paul Seixas. Na prvem vmesnem času je vodstvo prevzel van Wilder (15:01,05 – 42 km/h), pred Seixasom in Vermeerschem, na drugem pa je najboljši izid postavil Kanadčan Leonard (32:48). 15:11: Tudi na tretjem vmesnem času najboljši čas Belgijca Vermeerscha (40:20,24 – 47 km/h). 15:00: Vermeersch je postavil najboljšo znamko tudi na drugem vmesnem času (24 km) s časom 33:34,51 (42,8 km/h). Belgijec je bil 51 sekund hitrejši od domačega aduta Nsengiyumve. @UCI_cycling #UCIWorldChampionships2025



El Belga Florián Vermeersch se acerca al segundo punto de cronometraje pic.twitter.com/6yy6QDXj2V — DeportesVM (@DeportesVMLuis) September 21, 2025 14:57,30: štartal je kanadski državni prvak v vožnji na čas Michael Leonard. Nsengiyumva je v cilju s časom 56:41,13. Behold our own Shemu Nsengiyumva, surging through the men’s elite time trial and crowning it with a brilliant performance. 🚴‍♂️

❤️❤️❤️🙌🙌🙌#Kigali2025 #UCIKigali2025 #UCIWorldChampionships2025 https://t.co/HD7DawoTVw pic.twitter.com/C4PyBywSdp — Isabelle Karake (@IsabelleKarake) September 21, 2025 14:50: na prvem merjenju vmesnega časa (10,6 km) je bil Vermeersch 45 sekund hitrejši od Nsengiyumve. 14:27,30: na progo se je podal Belgijec Florian Vermeersch, medtem je Nsengiyumva postavil najboljša izida na prvih dveh merjenjih vmesnega časa. 13:45: štartal je Ruandec Shemu Nsengiyumva. Rwanda's Nsengiyumva Shemu opens the road for the #Kigali2025 Men's Elite Individual Time Trial.



The 40.6 km long race kicked off at the BK Arena. #RBANews

-------------------------------------

Le Rwandais Nsengiyumva Shemu a lancé le contre-la-montre individuel masculin ce… pic.twitter.com/7ulD9YKScz — Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) September 21, 2025 Štart: prvi se bo na 40-kilometrsko progo v Kigaliju podal domačin Shemu Nsengiyumva ob 13.45. Favoriti bodo štartali zadnji. Tadej Pogačar ob 15:57,30, Remco Evenepoel pa ob 16. uri.

Pred dirko

Tadej Pogačar je na stavnicah celo favoriziran v primerjavi z Belgijcem Remcom Evenepoelom. Ta velja za enega najboljših kronometristov na svetu, v Ruandi pa bo lovil že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Obenem je tudi olimpijski prvak iz Pariza.

Pogačar na drugi strani na svetovnih prvenstvih ni posebej blestel v vožnji na čas. Najboljši je bil v Avstraliji leta 2022, ko je bil šesti. Nazadnje je na SP v tej disciplini nastopil pred dvema letoma v Glasgowu in končal na 21. mestu daleč od najboljših.

Tokrat na SP prihaja spočit ter v odlični formi, kar je dokazal na veliki nagradi Montreala pretekli konec tedna. Tudi Evenepoel je na dirki po Britaniji v prvi polovici septembra zabeležil eno etapno zmago in z dobrimi občutki prišel v Kigali.

Ob obeh izrazitih favoritih na 40,6 kilometra dolgi trasi s štirimi klanci so med kandidati za visoka mesta še nekateri drugi vsestranski kolesarji, med njimi tudi Avstralca Jay Vine in Luke Plapp, Francoza Bruno Armirail in Paul Seixas, Španec Ivan Romeo, Mehičan Isaac del Toro in še nekateri drugi.

Moška preizkušnja se bo začela ob 13.45, najboljši bodo nastopili v zadnjem delu po 15.30.