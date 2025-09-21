Švicarka svetovna prvakinja, Urška Žigart najvišje v karieri

V Kigaliju v Ruandi se je začelo 98. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Za uvod v enotedensko dogajanje sta na vrsti posamična kronometra članov in članic. Slovenske barve danes branita Urška Žigart in Tadej Pogačar. Slednjega na zahtevni 40-kilometrski trasi čaka spopad z branilcem naslova prvaka, Belgijcem Remcom Evenepoelom. Na ženski dirki se je najbolj izkazala Švicarka Marlen Reusser, na stopničke sta se povzpeli še dve Nizozemki, Urška Žigart pa je osvojila 16. mesto in s tem poskrbela za njeno najboljšo uvrstitev na omenjenih tekmovanjih. Pred tem je bila na svetovnem prvenstvu najvišje na 17. mestu.

Končni vrstni red (na cilju 44 tekmovalk): 1. M. Reusser (Švi) 43:09.34

2. A. van der Breggen (Niz) +51.89

3. D. Vollering (Niz) +1:04.73

4. B. Chapman (Avs) +1:20.87

5. K. Aalerud (Nor) +1:24.34

16. U. Žigart (Slo) +3.30.61

V Kigaliju v Ruandi se je začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu, že prvi dan pa sta na sporedu zanimiva kronometra elitnih konkurenc. Ženske so se merile na 31,2 kilometra dolgi trasi, naslov svetovne prvakinje pa je osvojila Marlen Reusser.

Štiriintridesetletna Švicarka je odlično razporedila moči in največji del prednosti proti Anni van der Breggen, ki se je letos vrnila v poklicnem kolesarstvu po triletnem delu kot športna direktorica ekipe SD Worx, pridobila na zadnjem tlakovanem vzponu proti cilju ter v prvih dveh odsekih. Ciljno črto je prečkala 52 sekund pred leto starejšo van der Breggen.

Reusser je bila na dosedanjih SP že dvakrat druga (2020, 2021) in enkrat tretja (2022), zdaj pa je še prvič slavila in postala 13. svetovna prvakinja v vožnji na čas. Pred njo je to v vožnji na čas iz Švice uspelo le še Karin Thürig (2004, 2005).

Lani je bila na SP v Zürichu 17., zdaj pa je bila v Afriki mesto višje. Foto: Guliverimage

Slovenske barve je zastopala Urška Žigart. Osvojila je 16. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev, odkar nastopa na svetovnih prvenstvih. Žigart se je na pot podala v zadnji deseterici tekmovalk, pri prvem vmesnem času pa je za Reusser zaostajala 1:01 minute in bila 12. V drugem delu je proti Švicarki 28-letna Slovenka izgubila nekaj manj sekund (+1:52), v zadnjih 12 km, od tega predvsem na tlakovanem odseku proti cilju, pa je precej popustila.

Ob prečkanju ciljne črte je zasedla osmo mesto, na koncu pa z zaostankom 3:30 minute pristala na 16. mestu. S tem je vseeno prišla do svojega najboljšega izida na SP doslej, potem ko je bila v Zürichu lani 17.

Najboljšo slovensko uvrstitev na SP ima tako še naprej Eugenia Bujak, ki je bila pred dvema letoma v Glasgowu 12.

Dygert šele deveta, Vollering do brona

Glavni favoritinji za osvojitev mavrične majice sta bili Američanka Chloe Dygert in Nizozemka Demi Vollering. Dygert je svetovna prvakinja v vožnji na čas postala leta 2023 na Škotskem, lani v Zürichu je bila tretja, tokrat pa je bila v Ruandi šele deveta. Vollering, podprvakinja iz Švice, se je znova povzpela na stopničke, osvojila je tretje mesto. Prehitela jo je tudi rojakinja Anna van der Breggen.

Branilke naslova, Avstralke Grace Brown, v Ruandi ni bilo. Po lanski sezoni se je namreč upokojila.

Tadej Pogačar napada mavrično majico v vožnji na čas. Foto: Guliverimage

Pogačar in Evenepoel zadnja v boj

Ob 13.45 pa se začenja moški kronometer, tudi tega bo odprl predstavnik gostiteljice prvenstva Ruande Shemu Nsengiyumva. Prijavljenih je 55 tekmovalcev, med temi le en slovenski, Tadej Pogačar. Gorenjec bo šel na progo predzadnji ob 15.57, takoj za njim (16.00) pa bo štartal prvi favorit, branilec naslova iz Züricha in Glasgowa ter aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas, Belgijec Remco Evenepoel.

Glede na zahtevnost 40-kilometrske moške trase s 750 višinskimi metri ima Pogačar dobre možnosti, da osvoji tudi mavrično majico v vožnji na čas. Kolesarski svet pričakuje predvsem dvoboj Pogačarja in Evenepoela, a je še nekaj kolesarjev, ki se utegnejo vmešati v boj za zmago, čeprav v Ruandi letos ni številnih specialistov za kronometer, med njimi denimo italijanskega šampiona Filippa Ganne. Proga je za klasične kronometriste preprosto prezahtevna.

Foto: zajem zaslona

Poleg Pogačarja in Evenepoela bi se lahko na trasi s štirimi klanci (Cote de Nyanza – 2,4 kilometra/6-odstotni naklon, Cote de Nyanza z druge smeri – 6,6 kilometra/3,5-odstotni naklon, pa Cote de Peage – 1,9 kilometra/6,6-odstotni naklon in Cote de Kimihurura – 1,3 kilometra/ 5,9-odstotni naklon) izkazali še Avstralca Jay Vine in Like Plapp, Nizozemec Thymen Arensman, Mehičan Isaac del Toro, Italijan Mattia Cattaneo, Francoza Bruno Armirail in Paul Seixas …

