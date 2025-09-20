Evenepoel pripravljen na obračun s Pogačarjem: Več nas je, boljše je

Dvakratni olimpijski zmagovalec Remco Evenepoel je pripravljen na vožnjo na čas na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi, v kateri bo eden izmed njegovih glavnih tekmecev slovenski as Tadej Pogačar. Belgijec je prepričan, da lahko tudi na zahtevni trasi pride do tretjega zaporednega naslova prvaka v "uri resnice".

Petindvajsetletni Remco Evenepoel pozdravlja močno konkurenco v kronometru, ki si ga je na zadnjih velikih tekmah povsem podredil. Leta 2023 je postal svetovni prvak v Glasgowu, nato pa je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu osvojil dvojno krono z zmago tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. Ob koncu lanske sezone je nato še drugič zapovrstjo slavil v boju z uro v Zürichu.

Tam je cestno preizkušnjo dobil Tadej Pogačar, ki bo v Kigaliju v Ruandi največji tekmec Belgijcu tako na nedeljskem kronometru kot na cestni dirki naslednji konec tedna. "Pozdravljam ta izziv, več nas je, bolje je," je pred prihodom v Kigali dejal 25-letni Belgijec.

"Rad bi osvojil kar največ različnih majic v karieri in doslej sem storil vse, kar sem lahko," je dodal eden najboljših kronometristov v zadnjem obdobju. Na SP še nikoli ni končal nižje od tretjega mesta.

Slovenske barve v kronometru bosta zastopala Tadej Pogačar in Urška Žigart. Foto: STA

"Treniral sem dobro, počutim se odlično, imam močne noge ter dober občutek pred SP. Pripravljen sem," se izziva na zelo zahtevni in razgibani trasi v Kigaliju veseli Evenepoel.

Kolesarje v Ruandi čaka 40,6 km dolga trasa z okoli 700 m višinske razlike, kar je številne specialiste za ravninske vožnje na čas odvrnilo od SP. Tudi Italijan Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak, se je izzivu odrekel. "To bo svojevrsten izziv, komaj čakam, da se spoprijateljim s traso," je še dodal Evenepoel.

Kdo še sodi v krog kandidatov za kolajno?

V Ruandi želi visoko poseči tudi Luke Plapp. Foto: Reuters Pogačar je v zadnjih dneh že preizkusil traso v Kigaliju, kjer bo treba premagati dobrih 12 km vzpona, vključno s tlakovanim odsekom na zadnjem klancu do cilja.

Doslej je na SP najvišje v kronometru posegel do šestega mesta v Avstraliji, a trase doslej še niso bile tako po okusu kolesarja, ki bo prav na prvi dan SP dopolnil 27 let. Pogačar je sicer zmagoval na kronometrih tako na dirki po Franciji kot v Italiji.

V krog kandidatov za kolajno sodita še Avstralca Luke Plapp in Jay Vine, preveč zahtevna pa bo najbrž trasa za švicarskega specialista Stefana Künga in še nekatere druge.

Zanimiv bo nastop 18-letnega Francoza Paula Seixasa, sicer mladinskega svetovnega prvaka v tej disciplini, pri vrhu pa utegneta biti tudi Mehičan Isaac del Torro in Španec Ivan Romeo, ob neznanki, ki jo predstavlja Američan Magnus Sheffield.

Favoritinji sta Američanka in Švicarka

Chloe Dygert ima visoke cilje na nedeljskem kronometru. Foto: Getty Images Moška preizkušnja se bo začela ob 13.45, ženska ob 10.10. Na njej se bo od Slovenk edina merila Urška Žigart, ki je s svojim zaročencem Pogačarjem prav tako že preizkusila široke in novo asfaltirane ceste v Kigaliju.

Ženske se bodo merile na 31,2 km dolgi trasi s slabimi 500 m višinske razlike, favoritinji pa sta Američanka Chloe Dygert in Švicarka Marlen Reusser. Naslova ne bo branila Avstralka Grace Brown, ki se je poslovila po lanskem letu, ko je osvojila tudi zlato na OI v Parizu.

Na startnem seznamu izstopajo tudi vsestranske kolesarke, kot so Nizozemki Demi Vollering in Anna van der Breggen, Poljakinja Kasia Niewiadoma ter Francozinji Cedrine Kerbaol in Juliette Labous.

Za visoka mesta se utegneta boriti še Britanka Anna Henderson in Nemka Antonia Niedermaier.

Žigart bo lovila svojo najboljšo uvrstitev na SP doslej, lani je bila v Zürichu na precej manj zahtevni trasi 17., letošnji profil pa ji kot izraziti hribolazki precej bolj odgovarja.