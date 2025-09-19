Tadej in Urška že okusila zahtevnost afriških cest #video

Slovenska kolesarka Urška Žigart in prvi kolesar sveta Tadej Pogačar sta sinoči pripotovala v Kigali v Ruandi, kjer bo od 21. do 28. septembra potekalo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Oba sta si danes že ogledala traso, zares pa bo šlo v nedeljo. Start ženskega kronometra, kjer bo Žigart edina slovenska predstavnica, bo ob 10.10, Pogačar, prav tako edini Slovenec na moški članski preizkušnji, pa se bo v boj za mavrično majico tudi v tej disciplini podal ob 13.45.

VIDEO: Ogled trase za kronometer skozi objektiv Kolesarske zveze Slovenije

Tadej Pogačar je poleg Remca Evenepoela, olimpijskega prvaka v kronometru, prvi favorit za zmago na zahtevni trasi. Kolesarji bodo v Kigaliju morali premagati 680 m na 40,6 km dolgi trasi, kar ustreza tudi "hribolazcem". Tekmovalce čaka za 12,4 km klancev, od tega 1,3 km tlakovanega odseka tik pred ciljem. Nezanemarljiv je tudi podatek o 15 km spusta, v katerih je mogoče pridobiti ogromno časa.

Mnenja o tem, ali bo naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas osvojil Pogačar ali Belgijec so deljena, a nekdanji nizozemski profesionalec Bram Tankink verjame, da ima Slovenec na letošnjem prvenstvu realne možnosti za uspeh.

Foto: Guliverimage

"Če lahko Tadej kje premaga Remca, je to prav na tej progi," je izjavil v podcastu De Rode Lantaarn. "Trasa je brutalna, polna vzponov in spustov, brez ravnin, kot nalašč za Pogačarja. Če pogledamo na zadnji kronometer na Touru, je bil res izjemen."

Tankink priznava, da ima Evenepoel v osnovi boljše kronometerske sposobnosti, a da mu Pogačar zaradi zahtevnosti terena lahko resno konkurira.

"Na zadnji dirki za Veliko nagrado Montreala je Tadej vozil, kot da se vozi domov in to kljub bolezni v tednu prej. Če bo forma še narasla, se bo morda res smejal na cilju. Po drugi strani je tudi Remco večkrat poudaril, da je vse posvetil pripravam na ta kronometer," je dodal.

Foto: Guliverimage

Ob odsotnosti največjih imen, kot so Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Filippo Ganna in João Almeida, Tankink pričakuje, da bo dvoboj povsem odrezan od konkurence. "Ne verjamem, da bo kdo blizu. Morda le, če bi oba povsem pogorela – kar je skoraj nemogoče."

Dotaknil se je tudi Rogličeve udeležbe v cestni dirki. "Ne bo Pogačarjev pomočnik, tega ne počne. Roglič je divjak, vedno lahko preseneti in prav zaradi tega do njega čutim posebno simpatijo."

Fotografije prihoda v Kigali. Na letališču sta par Pogačar-Žigart pričakala selektorja Uroš Murn in Mia Radotić.

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Datum Čas Disciplina Nastopajoči 21. 9. 10.10 Vožnja na čas – članice Urška Žigart 21. 9. 13.45 Vožnja na čas – člani Tadej Pogačar 22. 9. 13.35 Vožnja na čas – mlajši člani Jaka Marolt, Nejc Komac 23. 9. 14.00 Vožnja na čas – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič 26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare 26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac 27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin 27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart 28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

