Ta konec tedna bosta v Kigaliju v Ruandi na sporedu oba članska kronometra. V sobotnem ženskem bo slovenske barve branila Urška Žigart, v nedeljo se bo v boj za mavrično majico podal še njen zaročenec Tadej Pogačar, ki se bo spopadel z branilcem naslova iz Züricha in olimpijskim prvakov v vožnji na čas, Belgijcem Remcom Evenepoelom. In kdo je favorit? Italijanski as Filippo Ganna je podal svoje mnenje.

Remco Evenepoel bo v nedeljo v Kigaliju v Ruandi napadal še svoj tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas, v tej disciplini je dominiral tudi na lanskih olimpijskih igrah v Parizu in po vseh kriterijih bi moral biti tudi letos osrednji favorit za zmago. A trasa tokratnega kronometra za člane je zagatna. V dobrih 40 kilometrih ponuja štiri klance, enega od teh po tlakovcih, skupno okoli 750 višinskih metrov. Dirkali bodo na nadmorski višini okoli 1.500 metrov, tu je še vročina, ki utegne kolesarjem zagreniti življenje, zato Evenepoelov status favorita ni več tako zelo trden.

Kdo je mož, ki ga bo treba premagati?

Tadej Pogačar bo na zahtevni nedeljski trasi posamične vožnje na čas favorit za mavrično majico, meni Ganna. Foto: Reuters Vsaj tako meni dvakratni prvak Filippo Ganna, ki se prav zaradi zahtevnosti trase letos ni odločil napadati mavrične majice v vožnji na čas, izpustil pa bo tudi cestno dirko, katere trasa je še veliko zahtevnejša in še manj pisana na kožo Italijanu. In koga izpostavlja kot favorita za nedeljsko zmago? "Pogačar je dokazal, da je v odlični formi in je mož, ki ga je treba premagati," je Ganna nekoliko presenetil z napovedjo v pogovoru za TuttoBiciWeb. "Toda zagotovo bo imel veliko nasprotnikov in upamo, da se bodo našli tudi nekateri Italijani, ki se bodo borili," je še dodal.

Evenepoela torej Ganna ne vidi kot "moža, ki ga je treba premagati", a Remco, za katerim so pestri meseci po Dirki po Franciji, ostaja trdno odločen, da bo nadaljeval svoj zmagoviti niz v vožnjah na čas. Po Touru in objavi prestopa k Red Bull - BORI - hansgrohe je nekaj tednov preživel na višinskih pripravah v Livignu, nato nastopil na Dirki po Veliki Britaniji, na kateri je povsem neobremenjen osvojil kraljevsko etapo in zasedel drugo mesto v skupnem seštevku.

"Ko se Pogačar odloči za nekaj, je to znak, da ..."

Remco Evenepoel je odločen, da ubrani naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Nato se je osredotočil na priprave na svetovno prvenstvo. "Dobro sem treniral in se dobro počutim. Pripravljen sem," je povedal za Sporzo. V nedeljo pričakuje nevarnega Tadeja Pogačarja. "Ko se Pogačar odloči za nekaj, je to znak, da se počuti pripravljenega na izziv. Veselim se boja. Upajmo, da ne bo pretesen, zame pa je to odličen dodatni izziv. Seveda so tu še drugi močni tekmeci, Jay Vine je na primer v dobri formi. Ampak na meni je, da ubranim svoj mavrični dres," je še dejal 25-letni belgijski as.

Pogačarja, Evenepoela in Vina številni izpostavljajo kot glavne favorite za odličja, a svoje načrte imajo zagotovo tudi kolesarji, kot so Nizozemec Thymen Arensman, Američan Magnus Sheffield, Mehičan Isaac del Toro, Avstralec Luke Plapp, Italijan Mattia Cattaneo, Francoza Bruno Armirail in Paul Seixas …

Profil nedeljskega kronometra članov na SP v Kigaliju:

Foto: zajem zaslona

