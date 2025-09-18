Pogačar brez posebnih zahtev, Slovenci bodo v Afriki uživali ob hrani kuharja ekipe UAE

V prihodnjih dneh se bo večina kolesarske smetane selila v Afriko, natančneje v Kigali v Ruandi, kjer bo med 21. in 28. septembrom potekalo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Celotna logistika je Kolesarski zvezi Slovenije, ki na prvenstvo pošilja 19 kolesarjev in kolesark, povzročila kar nekaj sivih las. Vodja odprave Domen Žigante je na novinarski konferenci pred odhodom v Ruando spregovoril o glavnih izzivih, odgovoril pa je tudi na vprašanje, ali je prvi zvezdnik kolesarstva Tadej Pogačar imel kakšne posebne zahteve.

"Tadej nima nikoli posebnih zahtev," je v zvezi z branilcem mavrične majice, ki se bo v Kigaliju podal v lov na dva naslova svetovnega prvaka, v kronometru (21. 9.) in cestni dirki (28. 9.), odgovoril vodja slovenske odprave na svetovno prvenstvo v Ruando Domen Žigante.

"Mislim, da smo v zadnjih štirih letih, ko so se dvigovali njegovi rezultati in rezultati drugih slovenskih kolesarjev, prišli do točke, ko že vemo, kaj kdo potrebuje in kaj moramo zagotoviti. Vsako leto smo kaj dodali, letos pa najmanj obdržali raven, ki smo jo zagotovili že lani na prvenstvu v Zürichu."

Masažne mize, hladilne zaboje in trenažerje bodo odpeljali s seboj

Datumsko je odprava razdeljena na štiri dele, je povedal. Prvi del ekipe, večinoma gre za osebje, je proti Kigaliju odpotoval že včeraj in tudi že prispel na prizorišče. V slovenski reprezentanci so se odločili, da se ne bodo zanašali na organizatorje, zato so večino stvari odpeljali s seboj.

"Od masažnih miz, hladilnih zabojev in trenažerjev, medtem ko bomo vozila morali zagotoviti v Kigaliju. Že zdaj vemo, da ne bomo imeli avtodoma, bomo pa poskrbeli za najem minibusa oziroma avtobusa, ki se nam bo malo prilagodil, vsaj za cestne dirke. Kar zadeva kronometer, bo start v areni, tako da upamo, da bo Mednarodna kolesarska zveza (UCI) vsaj tam zagotovila ekipne bokse za ogrevanje."

Nastanitev v bližini vseh pomembnih točk

Nastanitev so iskali sami na priporočilo razvojne ekipe UAE Emirates, kjer je športni direktor Jan Polanc. Ta je že tekmovala na Dirki po Ruandi. "Lokacija hotela je kar dobra, tudi razdalje niso velike. Od letališča nas loči 20 minut, nastanjeni bomo blizu trase, okoli 15 minut od štartno-ciljnega prostora," je povedal Žigante.

Žigante o kuharju ekipe UAE, Slovenki v Ruandi, ki jim je priskočila na pomoč, in izzivih pri nakupu letalskih vozovnic:

Za hrano bo skrbel kuhar Pogačarjeve ekipe

Tako kot v Švici bodo slovenski kolesarji tudi v Ruandi imeli na voljo kuharja Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. "Določene smernice smo skomunicirali s hotelom oz. je to storil kuhar s šefom hotelske kuhinje. Posredovali smo jim seznam sestavin, ki jih potrebujemo in nam jih bodo zagotovili, nekaj sestavin smo nakupili v Sloveniji in odpeljali v Afriko," je povedal vodja slovenske odprave.

Cepljenje ni nujno, se je pa večina cepila

Glede zdravstvenega vidika so se v slovenski reprezentanci oprli na priporočilo ekipnega zdravnika Krištofa Knapa in na podlagi tega oblikovali smernice. "Cepljenje ni nujno, se je pa večji del ekipe cepil," je povedal Žigante.

Odprava na SP v Ruando bo ena najdražjih, zagotovo dražja kot lanska v Švico, blizu cenovnemu okviru odprave v Avstralijo. "Mogoče je cena letalske vozovnice malo nižja kot cena vozovnice do Avstralije, vse drugo pa je še kakšen evro dražje. Gre za dokaj drago odpravo," je priznal Žigante, ki se je pri organizaciji srečal s številnimi izzivi.

Dodaten izziv: časovna bližina evropskega prvenstva

"Izzivov je veliko, že nakupi letalskih vozovnic so bili zalogaj, saj ob njihovem nakupu še nismo imeli imen kolesarjev, poleg tega potujemo iz različnih mest, sploh elitni kolesarji. Skušamo se jim kar najbolj prilagoditi," je povedal Žigante. Zadeve je dodatno zapletel še termin evropskega prvenstva, ki bo na sporedu takoj po svetovnem. Zadnja preizkušnja v Ruandi, cestna dirka, bo v nedeljo, 28. septembra, kronometer na EP v Franciji pa že v sredo, 1. oktobra.

"Koledar UCI nam zagotovo ni prizanesel, glede na bližino svetovnega in evropskega prvenstva lahko rečemo, da je vse skupaj kot ena odprava," je poudaril Žigante. Tudi zato so se odločili, da že nekaj ur po koncu cestne dirke odpotujejo v Francijo oz. v domovino.

Varnostni vidik? Ne pričakujemo težav.

Glede varnostnega vidika Žigante ne pričakuje posebnih težav. "Ruanda je načeloma zelo varna država, tako se tudi oglašujejo. Država naj bi bila zelo obrambno naravnana, vojsko naj bi videvali na vsakem koraku."

Tudi Natalija Mucyo Waldhuber, nekdanja atletinja, ki danes živi in dela v Kigaliju, nam je pred časom, ko smo jo gostili v rubriki Prek meja, povedala, da se v državi počuti zelo varno, da se celo brez težav sama sprehaja ponoči, saj ljudje spoštujejo osebni prostor. V slovenski reprezentanci tudi ne pričakujejo, da bi se ponovil scenarij s propalestinskimi protesti, ki so zaznamovali in na koncu celo predčasno prekinili letošnjo Vuelto.

Datum Čas Disciplina Nastopajoči 21. 9. 10.10 Vožnja na čas – članice Urška Žigart 21. 9. 13.45 Vožnja na čas – člani Tadej Pogačar 22. 9. 13.35 Vožnja na čas – mlajši člani Jaka Marolt, Nejc Komac 23. 9. 14.00 Vožnja na čas – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič 26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare 26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac 27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin 27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart 28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

