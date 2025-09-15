Tadej Pogačar, ki je v nedeljo na dirki za Veliko nagrado Montreala po vrhunski predstavi zmago prepustil moštvenemu kolegu Brandonu McNultyju, je na novinarski konferenci po dirki razkril, da pred odhodom v Kanado ni bil povsem prepričan v raven svoje pripravljenosti. "Ves teden sem bil bolan in nisem mogel opraviti vseh treningov, zato sem bil malce zaskrbljen," je povedal teden dni pred kronometrom na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi, kjer bo skušal prekrižati načrte svetovnemu in olimpijskemu prvaku v tej disciplini Remcu Evenepoelu.

"Fantastičen dan, kot vedno v Kanadi. Tukaj zelo rad tekmujem. Vesel sem, da sem v dobri formi, še bolj pa, da je tokrat slavil Brandon. Zadnji krog sva odpeljala skupaj in bilo je še boljše kot lani, ko sem zmagal sam. Ekipa je bila izjemno močna in načrt smo izpeljali popolno, zato je bil tak razplet mogoč," je pred zadnjo generalko pred svetovnim prvenstvom povedal Tadej Pogačar.

Podrobno je opisal tudi, kaj se je dogajalo na trasi. "Po drugem klancu je sledil kratek, raven spust. Ozrl sem se in videl, da nekdo vozi sam od 15 do 20 sekund za menoj. Vprašal sem vodstvo ekipe, kakšna je situacija, saj zaradi glasne množice radia nisem vedno slišal. Potrdili so mi, da je to Brandon (McNulty, op. p.). Takrat sem ga počakal na kratkem klancu in od tam sva nadaljevala skupaj."

Medije na prizorišču je zanimalo še, o čem sta govorila v zadnjem krogu. "Rekel sem mu, da si zasluži zmago. Izmenjala sva le nekaj besed, čestitala drug drugemu za odličen dan. Prav veliko debate tam ni bilo," je v smehu pristavil Pogačar.

A fine gesture from Pogi 👏



Tadej Pogačar gave Brandon McNulty victory at the GP de Montréal after attacking solo and later waiting for the American.



📸 Sprint Cycling

______

🇨🇦 @GPCQM pic.twitter.com/PmhL4CQMwc — Velon CC (@VelonCC) September 14, 2025

85 zmag za ekipo Emiratov

To je bila že 85. zmaga UAE Emirates XRG v sezoni, s čimer so se izenačili z rekordom ekipe HTC-Columbia iz leta 2009. Na vprašanje o lovu na stotico je Pogačar dejal, da pred današnjim dnem o tem sploh niso razmišljali. "Želimo zmagati na vsaki dirki, to je naš cilj. Osebno svojih zmag ne štejem, a vsako priložnost želimo izkoristiti," je priznal Pogačar, ki je z mislimi že pri svetovnem prvenstvu, kjer bo že to nedeljo, 21. septembra, nastopil v vožnji na čas, teden dni pozneje, 28. septembra, pa bo na cestni dirki skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka in vladavino v mavrični majici skušal podaljšati še za eno sezono.

"Pred odhodom v Kanado sem bil zaskrbljen, ker sem bil cel teden bolan in nisem mogel trenirati po načrtu. V Quebecu noge niso bile prave, a sem dirkal dobro in našel ritem. Tam sem spet pridobil motivacijo in samozavest, danes pa sem imel še en res dober dan. Če potegnem črto, sem vesel, da sem šel v Kanado," je strnil vtise z delovnega obiska dežele javorjevih listov.

Preberite še: