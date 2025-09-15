Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
11.02

Osveženo pred

40 minut

Tadej Pogačar razkril svojo bojazen pred dirkami v Kanadi: Ves teden sem bil bolan

Tadej Pogačar se je teden pred odhodom v Kanado ubadal s slabšim zdravjem.

Tadej Pogačar se je teden pred odhodom v Kanado ubadal s slabšim zdravjem.

Foto: Profimedia

Tadej Pogačar, ki je v nedeljo na dirki za Veliko nagrado Montreala po vrhunski predstavi zmago prepustil moštvenemu kolegu Brandonu McNultyju, je na novinarski konferenci po dirki razkril, da pred odhodom v Kanado ni bil povsem prepričan v raven svoje pripravljenosti. "Ves teden sem bil bolan in nisem mogel opraviti vseh treningov, zato sem bil malce zaskrbljen," je povedal teden dni pred kronometrom na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi, kjer bo skušal prekrižati načrte svetovnemu in olimpijskemu prvaku v tej disciplini Remcu Evenepoelu.

"Fantastičen dan, kot vedno v Kanadi. Tukaj zelo rad tekmujem. Vesel sem, da sem v dobri formi, še bolj pa, da je tokrat slavil Brandon. Zadnji krog sva odpeljala skupaj in bilo je še boljše kot lani, ko sem zmagal sam. Ekipa je bila izjemno močna in načrt smo izpeljali popolno, zato je bil tak razplet mogoč," je pred zadnjo generalko pred svetovnim prvenstvom povedal Tadej Pogačar.

Podrobno je opisal tudi, kaj se je dogajalo na trasi. "Po drugem klancu je sledil kratek, raven spust. Ozrl sem se in videl, da nekdo vozi sam od 15 do 20 sekund za menoj. Vprašal sem vodstvo ekipe, kakšna je situacija, saj zaradi glasne množice radia nisem vedno slišal. Potrdili so mi, da je to Brandon (McNulty, op. p.). Takrat sem ga počakal na kratkem klancu in od tam sva nadaljevala skupaj."

Medije na prizorišču je zanimalo še, o čem sta govorila v zadnjem krogu. "Rekel sem mu, da si zasluži zmago. Izmenjala sva le nekaj besed, čestitala drug drugemu za odličen dan. Prav veliko debate tam ni bilo," je v smehu pristavil Pogačar.

85 zmag za ekipo Emiratov

To je bila že 85. zmaga UAE Emirates XRG v sezoni, s čimer so se izenačili z rekordom ekipe HTC-Columbia iz leta 2009. Na vprašanje o lovu na stotico je Pogačar dejal, da pred današnjim dnem o tem sploh niso razmišljali. "Želimo zmagati na vsaki dirki, to je naš cilj. Osebno svojih zmag ne štejem, a vsako priložnost želimo izkoristiti," je priznal Pogačar, ki je z mislimi že pri svetovnem prvenstvu, kjer bo že to nedeljo, 21. septembra, nastopil v vožnji na čas, teden dni pozneje, 28. septembra, pa bo na cestni dirki skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka in vladavino v mavrični majici skušal podaljšati še za eno sezono.

"Pred odhodom v Kanado sem bil zaskrbljen, ker sem bil cel teden bolan in nisem mogel trenirati po načrtu. V Quebecu noge niso bile prave, a sem dirkal dobro in našel ritem. Tam sem spet pridobil motivacijo in samozavest, danes pa sem imel še en res dober dan. Če potegnem črto, sem vesel, da sem šel v Kanado," je strnil vtise z delovnega obiska dežele javorjevih listov.

