Dvojna zmaga UAE in izjemna gesta Pogačarja, zmago je prepustil McNultyju

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je lovil še tretjo zmago na Veliki nagradi Montreala, a po spletu okoliščin zmago prepustil moštvenemu kolegu pri UAE Emirates - XGR Brandonu McNultyju. Američan se je kljub nekaj težavam po napadu Pogačarja v predzadnjem krogu dirke vrnil na čelo k Slovencu, nato pa sta družno nadaljevala proti cilju in za več kot minuto ugnala vse zasledovalce. Tudi na tretjem in četrtem mestu sta končala Američana, Quinn Simmons (Lidl - Trek) in Neilson Powless (EF Education - EasyPost), peti pa je bil še tretji član UAE Adam Yates.

Že med dirko so odpadli tudi nekateri favoriti za današnjo zmago, med drugim Wout van Aert (Visma I Lease a Bike) in Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), nastopila pa sta še dva Slovenca. Jan Tratnik (RedBull - BORA - Hansgrohe) je bil nekaj časa tudi v begu, končal pa kot 42., Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pa je odstopil.

VN Montreala, potek dirke:

Cilj: Pogačar in McNulty sta se skupaj pripeljala v cilj, slovenski šampion pa je zmago prepustil zvestemu pomočniku. Tretji je bil Simmons.

5 km do cilja: Vodilni dvojec le še povečuje prednost pred zasledovalci, Simmons pa na tretjem mestu drži časovno razliko do večje skupine.

10 km do cilja: Pogačar in McNulty imata že skorajda minuto prednosti pred Simmonsom, večja skupina pa je še pol minute za njim. Bo slovenski zvezdnik prepustil zmago moštvenemu kolegu?

15 km do cilja: McNulty si je opomogel, Pogačar pa ga je počakal. Člana UAE zdaj skupaj vozita proti cilju, pred prvima zasledovalcema Simmonsom in Barrejem imata pol minute prednosti.

23 km do cilja: Barre ni zdržal tempa, kmalu za tem pa je ponovno napadel Pogačar in se odpeljal tudi Simmonsu in McNultyju.

28 km do cilja: Vodilna četverica, v kateri večinoma tempo narekuje McNulty, je prednost pred zasledovalci povečala na več kot pol minute.

37 km do cilja: Najprej sta napadla Pogačarjev moštveni kolega Brandon McNulty in Quinn Simmons (Lidl - Trek), sledil pa je napad slovenskega superšampiona. Z omenjenimi tremi je v vodstvu še Louis Barre (Intermarche - Wanty), glavnina je enajst sekund zadaj.

54 km do cilja: Po tem, ko je tempo silovito navil Pogačarjev moštveni kolega Pavel Sivakov, je bilo bega dokončno konec. Medtem je iz glavnine odpadel tudi Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), odstopil pa je Wout van Aert (Visma I Lease a Bike).

86 km do cilja: V ubežni skupini vztraja še šest kolesarjev, med njimi tudi Tratnik. Glavnina s Tadejem Pogačarjem in preostalimi favoriti zaostaja dobre pol minute.

120 km do cilja: Ubežni skupini sta se združili. Na čelu dirke je zdaj 16 kolesarjev, ki imajo nekaj manj kot minuto prednosti pred glavnino.

135 km do cilja: V glavnini se vrstijo napadi. V vodstvu je še vedno sedmerica, sledi pa ji skupina devetih, med katerimi je tudi Jan Tratnik (RedBull - BORA - Hansgrohe). Ta skupina zaostaja 45 sekund, glavnina pa minuto in deset sekund.

160 km do cilja: Razmerje ostaja enako, ubežniki imajo še vedno minuto in 20 sekund prednosti pred glavnino s favoriti.

186 km do cilja: V begu je sedmerica kolesarjev, glavnina, kjer tempo narekuje moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates - XRG Nils Politt, pa je nekaj manj kot minuto in pol zadaj.

Kilometer nič: Kolesarji so ob 16.15 začeli VN Montreala, že kar takoj pa je s skokom poskusil Ide Schelling (XDS Astana Team).

Profil dirke: