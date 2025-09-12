Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
12. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

8 ur, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tour Vuelta Vuelta Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 12. 9. 2025, 4.00

8 ur, 14 minut

Jonas Vingegaard pred zmago na Vuelti

Jonasa Vingegaarda dvoboji s Tadejem Pogačarjem motivirajo, sanja pa o zmagi na Giru

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jonas Vingegaard | "Lepo je imeti takšno rivalstvo," je o velikem tekmecu Tadeju Pogačarju povedal Jonas Vingegaard. | Foto Reuters

"Lepo je imeti takšno rivalstvo," je o velikem tekmecu Tadeju Pogačarju povedal Jonas Vingegaard.

Foto: Reuters

Danski kolesarski šampion Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je pred skupno zmago na Dirki po Španiji. S to bi po dveh zmagoslavjih na Dirki po Franciji tako v svojo zbirko uspehov dodal še drugi grand tour, če mu uspe, pa je odločen, da zmaga tudi na tretjem, se pravi Dirki po Italiji. Nenehne primerjave s Tadejem Pogačarjem ga motivirajo, pravi, četudi bi imel ob odsotnosti izjemnega Slovenca bržčas v vitrini že pet zmag s Toura. "To bi bilo lepo, a lepo je tudi tekmovati z njim," je Vingegaard povedal za špansko Marco.

Tadej Pogačar Komenda
Sportal Tadej Pogačar se v petek vrača

Vingegaard in Pogačar sta že pet let osrednja junaka največje in najslavnejše kolesarske dirke na svetu. Razmerje v zmagah je po letošnjem uspehu na strani Slovenca, ki je sicer dobil štiri Toure, a se je pri svojem prvem zmagoslavju na dirki vseh dirk leta 2020 boril z rojakom Primožem Rogličem. Tega je nato kot adut nizozemske ekipe Visma nasledil Vingegaard in vse odtlej na Tourih spremljamo dvoboje Pogačar – Vingegaard. Med tema je razmerje zmag 3:2 za Slovenca.

"Lepo je imeti takšno rivalstvo"

"Če ne bi bilo Pogačarja bi verjetno do zdaj dobil že pet dirk grand toura. To bi bilo lepo, a je lepo tudi tekmovati z njim. Je dober fant in lepo je imeti takšno rivalstvo. Lahko bi zmagal letos ali lani. Morda tudi na svojem prvem Touru leta 2021, ampak nikoli ne veš," je o velikem rivalstvu, ki razveseljuje ljubitelje kolesarstva za španski časnik Marca povedal Vingegaard.

Danec je na dobri poti, da osvoji Vuelto. | Foto: Reuters Danec je na dobri poti, da osvoji Vuelto. Foto: Reuters

Trenutno dirka v Španiji in je na dobri poti, da pride do svoje prve zmage na Vuelti. V skupnem seštevku dirke ima še 40 sekund prednosti pred Pogačarjevim (tega letos na Vuelti ni) moštvenim kolegom iz UAE Team Emirates - XRG, Portugalcem Joaom Almeido. Dancu se tako nasmiha zmaga še na drugem od treh grand tourov, in če mu uspe rdečo majico zadržati do nedeljskega zaključka v Madridu, je jasno, da bo v prihodnosti poskušal zaokrožiti zbirko še z italijanskim Girom. "Trenutno imam dva Toura, če zmagam na Vuelti, bi imel osvojena dva od treh grand tourov, zelo pomembno bi mi bilo, da imam v svojih rokah vse tri. Torej da, rad bi šel na Giro d'Italia," je priznal.

Nenehne primerjave s Slovencem ga motivirajo

Giro je Pogačar osvojil že leta 2024, Slovencu tako manjka le še Vuelta. A Pogačar odlično dirka tudi na klasikah, kjer je razvil izjemno zanimivo in napeto rivalstvo z nizozemskim šampionom Mathieuom van der Poelom. Ob tem je osvojil še naslov svetovnega prvaka na lanski cestni dirki v Zürichu, lovoriko pa bo konec meseca branil na prvenstvu v Kigaliju v Ruandi. Vingegaard takšne širine (še) nima, a primerjavam s slovenskim superzvezdnikom se ne more izogniti. Prav nič ga ne motijo, pravi: "Ne naveličam se primerjav s Tadejem. Nasprotno, mislim, da me motivira, ker je danes najboljši kolesar na svetu. Če želim zmagati na dirki, moram premagati Pogačarja. To mi daje več motivacije za napredovanje."

Tadej Pogačar se ta konec tedna mudi v Kanadi. | Foto: Grega Valančič Tadej Pogačar se ta konec tedna mudi v Kanadi. Foto: Grega Valančič

Srečala se bosta na evropskem prvenstvu

Vingegaard ima po Vuelti v tekmovalnem koledarju le še evropsko prvenstvo v Franciji, kjer bo 5. oktobra dirkal tudi Pogačar, a Slovenca dotlej čaka precej bolj pestro dogajanje. Po Touru se je spočil, danes in v nedeljo bo dirkal v Kanadi na VN Quebeca in VN Montreala, 21. in 28. septembra ga v Ruandi čaka svetovno prvenstvo, kjer bo nastopil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, sezono pa bo zaključil 11. oktobra na spomeniku Il Lombardia, kjer bo lovil še peto zmago.  

Preberite še:

Filippo Ganna
Sportal Filippo Ganna zmagovalec skrajšane vožnje na čas, Almeida za drobec bližje Vingegaardu
Juan Ayuso
Sportal "Z izjavo Ayusa se ne strinjam. Po Vuelti ne bo več dirkal za UAE."
Tour Vuelta Vuelta Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.