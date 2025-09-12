Danski kolesarski šampion Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je pred skupno zmago na Dirki po Španiji. S to bi po dveh zmagoslavjih na Dirki po Franciji tako v svojo zbirko uspehov dodal še drugi grand tour, če mu uspe, pa je odločen, da zmaga tudi na tretjem, se pravi Dirki po Italiji. Nenehne primerjave s Tadejem Pogačarjem ga motivirajo, pravi, četudi bi imel ob odsotnosti izjemnega Slovenca bržčas v vitrini že pet zmag s Toura. "To bi bilo lepo, a lepo je tudi tekmovati z njim," je Vingegaard povedal za špansko Marco.

Vingegaard in Pogačar sta že pet let osrednja junaka največje in najslavnejše kolesarske dirke na svetu. Razmerje v zmagah je po letošnjem uspehu na strani Slovenca, ki je sicer dobil štiri Toure, a se je pri svojem prvem zmagoslavju na dirki vseh dirk leta 2020 boril z rojakom Primožem Rogličem. Tega je nato kot adut nizozemske ekipe Visma nasledil Vingegaard in vse odtlej na Tourih spremljamo dvoboje Pogačar – Vingegaard. Med tema je razmerje zmag 3:2 za Slovenca.

"Lepo je imeti takšno rivalstvo"

"Če ne bi bilo Pogačarja bi verjetno do zdaj dobil že pet dirk grand toura. To bi bilo lepo, a je lepo tudi tekmovati z njim. Je dober fant in lepo je imeti takšno rivalstvo. Lahko bi zmagal letos ali lani. Morda tudi na svojem prvem Touru leta 2021, ampak nikoli ne veš," je o velikem rivalstvu, ki razveseljuje ljubitelje kolesarstva za španski časnik Marca povedal Vingegaard.

Danec je na dobri poti, da osvoji Vuelto. Foto: Reuters

Trenutno dirka v Španiji in je na dobri poti, da pride do svoje prve zmage na Vuelti. V skupnem seštevku dirke ima še 40 sekund prednosti pred Pogačarjevim (tega letos na Vuelti ni) moštvenim kolegom iz UAE Team Emirates - XRG, Portugalcem Joaom Almeido. Dancu se tako nasmiha zmaga še na drugem od treh grand tourov, in če mu uspe rdečo majico zadržati do nedeljskega zaključka v Madridu, je jasno, da bo v prihodnosti poskušal zaokrožiti zbirko še z italijanskim Girom. "Trenutno imam dva Toura, če zmagam na Vuelti, bi imel osvojena dva od treh grand tourov, zelo pomembno bi mi bilo, da imam v svojih rokah vse tri. Torej da, rad bi šel na Giro d'Italia," je priznal.

Nenehne primerjave s Slovencem ga motivirajo

Giro je Pogačar osvojil že leta 2024, Slovencu tako manjka le še Vuelta. A Pogačar odlično dirka tudi na klasikah, kjer je razvil izjemno zanimivo in napeto rivalstvo z nizozemskim šampionom Mathieuom van der Poelom. Ob tem je osvojil še naslov svetovnega prvaka na lanski cestni dirki v Zürichu, lovoriko pa bo konec meseca branil na prvenstvu v Kigaliju v Ruandi. Vingegaard takšne širine (še) nima, a primerjavam s slovenskim superzvezdnikom se ne more izogniti. Prav nič ga ne motijo, pravi: "Ne naveličam se primerjav s Tadejem. Nasprotno, mislim, da me motivira, ker je danes najboljši kolesar na svetu. Če želim zmagati na dirki, moram premagati Pogačarja. To mi daje več motivacije za napredovanje."

Tadej Pogačar se ta konec tedna mudi v Kanadi. Foto: Grega Valančič

Srečala se bosta na evropskem prvenstvu

Vingegaard ima po Vuelti v tekmovalnem koledarju le še evropsko prvenstvo v Franciji, kjer bo 5. oktobra dirkal tudi Pogačar, a Slovenca dotlej čaka precej bolj pestro dogajanje. Po Touru se je spočil, danes in v nedeljo bo dirkal v Kanadi na VN Quebeca in VN Montreala, 21. in 28. septembra ga v Ruandi čaka svetovno prvenstvo, kjer bo nastopil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, sezono pa bo zaključil 11. oktobra na spomeniku Il Lombardia, kjer bo lovil še peto zmago.

