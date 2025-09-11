Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Četrtek,
11. 9. 2025,
17.49

Gal Glivar Domen Novak Joao Almeida Filippo Ganna Jonas Vingegaard Vuelta Dirka po Španiji

Četrtek, 11. 9. 2025, 17.49

28 minut

Dirka po Španiji, 18. etapa (posamični kronometer, Valladolid, 12, 2 km)

Filippo Ganna zmagovalec skrajšane vožnje na čas, Almeida za drobec bližje Vingegaardu

S. K.

Filippo Ganna | Filippo Ganna je zmagovalec posamične vožnje na čas v Valladolidu. | Foto Guliverimage

Filippo Ganna je zmagovalec posamične vožnje na čas v Valladolidu.

Foto: Guliverimage

Prireditelji Dirke po Španiji so današnjo posamično vožnjo na čas v Valladolidu zaradi strahu pred novimi propalestinskimi protesti s prvotnih 27 kilometrov skrajšali na le dobrih 12. Zmagal je Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je bil za sekundo hitrejši od Avstralca Jaya Vina (UAE Team Emirates – XRG) in za osem sekund od Portugalca Joaa Almeide (UAE Team Emirates – XRG). Vodilni v skupnem seštevku dirke Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je bil deveti z 18 sekundami zaostanka, kar pomeni, da je zanesljivo zadržal rdečo majico, se mu je pa Almeida zdaj približal na 40 sekund. Slovencev ni bilo med najboljšimi.

Vuelta
Sportal Zaradi varnosti skrajšali četrtkov kronometer na Vuelti

Joao Almeida je vodilnemu Vingegaardu danes odvzel deset sekund v skupnem seštevku, na prvotni 27-kilometrski trasi bi se najbrž Dancu lahko približal še bolj, a pred zadnjimi tremi etapami dirke je razlika med kandidatoma za skupno zmago 40 sekund. Odločilna bo sobotna zadnja gorska etapa, na kateri bo imel Portugalec še zadnjo priložnost, da ogrozi Vingegaardovo zmagoslavje na španski pentlji.

Slovenska udeleženca Vuelte, Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) in Domen Novak (UAE Emirates), sta danes varčevala z močmi. Glivar je 18. etapo končal na 98. mestu (+ 1:25), Novak pa na 117. (+ 1:37). V skupnem seštevku zasedata 88. in 141. mesto.

Jutri kolesarje čaka razgibana 162-kilometrska etapa od Ruede do Guijuela, ki nima nobenega kategoriziranega klanca, v soboto pa končni obračun za zmago na zahtevni gorski etapi z zaključnim vzponom na Navacerrado. V nedeljo sledi le še parada šampionov do Madrida.

Results powered by FirstCycling.com

Gal Glivar Domen Novak Joao Almeida Filippo Ganna Jonas Vingegaard Vuelta Dirka po Španiji
