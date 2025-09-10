Protesti krojijo Dirko po Španiji: kolesarji povedali svoje

Kolesarji na Dirki po Španiji, ki jo že nekaj dni močno zaznamujejo propalestinski protesti in prošnje po odhodu ekipe Israel Premier–Tech z dirke, so se dogovorili, da bodo današnjo 17. etapo v primeru novih protestov nevtralizirali in dejansko prenehali dirkanje. Pred startom etape je v imenu kolesarjev spregovoril Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious).

Jack Haig je pojasnil, da je vseh 23 ekip, ki sodelujejo na Dirki po Španiji, prek glasovanja, ki ga je izpeljalo združenje CPA (Professional Cycling Association), izrazilo skupno stališče. "Odločili smo se, da v primeru incidenta nevtraliziramo dirko in jo tam končamo, saj na koncu dirkanje do nedoločenega cilja ni pošten šport," je opozoril Haig, moštveni kolega Mateja Mohoriča v ekipi Bahrain Victorious. Dodal je, da odločitev velja le za 17. etapo, medtem ko se bodo o morebitnih ukrepih v naslednjih etapah odločali sproti.

"Smo le figure v veliki šahovski igri"

Haig je opisal tudi občutke v pelotonu. "Na žalost smo ujeti sredi nečesa, kar nas pravzaprav sploh ne zadeva. Trenutno smo le figure v veliki šahovski igri, ki pa vpliva na nas," so besede Haiga povzeli pri Cyclingnewsu.

Avstralec je opozoril na dejanja protestnikov, ki so bila v včerajšnji etapi morda celo namerno usmerjena proti kolesarjem – od podrtih dreves na trasi, žebljev na cesti in celo poskusov požiga. "To je zdaj res začelo postajati nevarno," je opozoril Haig.

Kljub napetostim in nevarnostim kolesarji poudarjajo, da si želijo dirkati do Madrida, kjer bo v nedeljo na sporedu zadnja etapa. "Mislim, da si vsi želimo priti v Madrid, a to mora biti na pošten in varen način," je zaključil Haig.

Današnja, 143,2 kilometra dolga etapa od O Barco de Valdeorras do cilja na vrhu Alto de El Morredero se je začela ob 13.30, poleg protestov pa organizatorje in kolesarje skrbi tudi močan veter na cilju.

⚠️ Vientos de 50 km/h en meta. Dicen que allí no pueden llegar los ciclistas de cara a la 17ª etapa de #LaVuelta25 ⚠️



📍❌ De momento no habrá zona de invitados en meta y habrá que ver si afecta al recorrido de la etapa



📹 @imarkinez pic.twitter.com/hDjMXSkcgQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 10, 2025

