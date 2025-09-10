Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
10. 9. 2025,
14.34

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
protest Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Sreda, 10. 9. 2025, 14.34

35 minut

Protesti krojijo Dirko po Španiji: kolesarji povedali svoje

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
protest Vuelta | Propalestinski protesti še naprej krojijo dogajanje na Dirki po Španji. | Foto Reuters

Propalestinski protesti še naprej krojijo dogajanje na Dirki po Španji.

Foto: Reuters

Kolesarji na Dirki po Španiji, ki jo že nekaj dni močno zaznamujejo propalestinski protesti in prošnje po odhodu ekipe Israel Premier–Tech z dirke, so se dogovorili, da bodo današnjo 17. etapo v primeru novih protestov nevtralizirali in dejansko prenehali dirkanje. Pred startom etape je v imenu kolesarjev spregovoril Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious).

Jack Haig je pojasnil, da je vseh 23 ekip, ki sodelujejo na Dirki po Španiji, prek glasovanja, ki ga je izpeljalo združenje CPA (Professional Cycling Association), izrazilo skupno stališče. "Odločili smo se, da v primeru incidenta nevtraliziramo dirko in jo tam končamo, saj na koncu dirkanje do nedoločenega cilja ni pošten šport," je opozoril Haig, moštveni kolega Mateja Mohoriča v ekipi Bahrain Victorious. Dodal je, da odločitev velja le za 17. etapo, medtem ko se bodo o morebitnih ukrepih v naslednjih etapah odločali sproti.

"Smo le figure v veliki šahovski igri"

Haig je opisal tudi občutke v pelotonu. "Na žalost smo ujeti sredi nečesa, kar nas pravzaprav sploh ne zadeva. Trenutno smo le figure v veliki šahovski igri, ki pa vpliva na nas," so besede Haiga povzeli pri Cyclingnewsu.

Avstralec je opozoril na dejanja protestnikov, ki so bila v včerajšnji etapi morda celo namerno usmerjena proti kolesarjem – od podrtih dreves na trasi, žebljev na cesti in celo poskusov požiga. "To je zdaj res začelo postajati nevarno," je opozoril Haig.

Kljub napetostim in nevarnostim kolesarji poudarjajo, da si želijo dirkati do Madrida, kjer bo v nedeljo na sporedu zadnja etapa. "Mislim, da si vsi želimo priti v Madrid, a to mora biti na pošten in varen način," je zaključil Haig.

Današnja, 143,2 kilometra dolga etapa od O Barco de Valdeorras do cilja na vrhu Alto de El Morredero se je začela ob 13.30, poleg protestov pa organizatorje in kolesarje skrbi tudi močan veter na cilju.

Preberite še:

propalestinski protest
Sportal Strah pred protesti: Kanada in Izrael v Davisovem pokalu brez navijačev na tribunah
Vuelta, Palestina
Sportal Novi protesti na Vuelti, zmagovalec skrajšane etape pa Egan Bernal #video
Protest v Katmanduju
Novice V Nepalu po prepovedi družbenih omrežij izbruhnili nasilni izgredi. Vsaj 14 mrtvih. #video
Mads Pedersen, Vuelta 2025
Sportal Pedersenu etapa po številčnem begu, glavnina 14 minut zadaj
protest Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.