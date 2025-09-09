Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
9. 9. 2025,
17.55

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Gal Glivar Domen Novak Egan Bernal Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Torek, 9. 9. 2025, 17.55

10 minut

Dirka po Španiji, 16. etapa (Poio - Mos. Castro de Herville, 167,9 km)

Novi protesti na Vuelti, zmagovalec skrajšane etape pa Egan Bernal #video

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vuelta, Palestina | Na Vuelti se še naprej vrstijo propalestinski protesti. | Foto Guliverimage

Na Vuelti se še naprej vrstijo propalestinski protesti.

Foto: Guliverimage

Na kolesarski dirki po Španiji so protestniki znova poskrbeli za skrajšanje etape, potem ko so blokirali cesto tri kilometre pred ciljem. Organizatorji so zato ciljno črto postavili osem kilometrov pred ciljem in razglasili zmagovalca. To je postal Kolumbijec Egan Bernal. V skupini favoritov razlik ni bilo. Še naprej vodi Danec Jonas Vingegaard.

Mads Pedersen, Vuelta 2025
Sportal Pedersenu etapa po številčnem begu, glavnina 14 minut zadaj

V 16. etapi so propalestinski protestniki najprej poskrbeli za nekaj nevšečnosti ob drevesu, ki so ga na cesto podrli namenoma, a so ga pristojni hitro odstranili pred prihodom karavane, nato pa še 3,4 km pred koncem, ko so povsem blokirali cesto.

Organizatorji so bili po številnih dosedanjih težavah na dirki zaradi protestov pripravljeni na rezervni scenarij. Tako so navidezno ciljno črto z merilci časov prestavili na osem kilometrov od cilja ter za razliko od etape v Bilbau tokrat razglasili zmagovalca.

To je iz številčnega bega postal Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je prehitel Španca Mikela Lando (Soudal Quick-Step). Tretje mesto je pripadlo Francozu Brieucu Rollandu (Groupama-FDJ) z zaostankom sedmih sekund.

Landa je sicer prvi napadel na najdaljšem današnjem klancu okoli 60 km pred ciljem, spredaj pa se je vzpostavila manjša skupina petih kolesarjev. Iz nje sta bila najmočnejša na klancih Bernal in Landa ter si privozila dovolj veliko prednost pred ostalimi v boju za etapno zmago.

Bernal je dosegel 22. zmago v karieri in tretjo letos, potem ko je postal tudi državni prvak v vožnji na čas in na cestni dirki. Kolumbijec, ki je imel v karieri ogromno težav s poškodbami, je že pred časom odpadel iz boja za visoko uvrstitev v skupnem seštevku.

Protestniki na cilju v Pontevedri:

Zanjo se borijo tisti, ki so novo ciljno črto prečkali slabih šest minut za zmagovalcem. Potem ko je glavnina s favoriti za skupno zmago sprva še ohranjala ulovljivo razliko do številne ubežne skupine, je nato v razgibanem delu trase popustila in jim prepustila boj za etapno zmago.

Med najboljšimi v zahtevnem zadnjem delu trase ni prišlo do večjih razlik, čeprav se je na nekaj strmih klancih skupina povsem razredčila.

V vodstvu je ostal Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Danec ima še naprej 48 sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG) in 2:38 pred Britancem Tomom Pidcockom (Q36,5).

Slovenca sta bila danes bližje najboljšim. Domen Novak je bil v službi kapetana Almeide na koncu 48. (+10:49), Gal Glivar pa je bil 36. (+8:07) in tudi v zadnjem tednu čaka na nove priložnosti v begu.

V sredo bo na sporedu 17. etapa, ki bo kolesarje popeljala od O Barco de Valdeorrasa do vrha prelaza Morredero (143,2 km). Zadnji in edini resnejši klanec na trasi bo dolg 8,8 km s povprečnim naklonom kar 9,7 %.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Marc Soler
Sportal Soler poskrbel za sedmo zmago UAE Emirates, Vingegaard še malo ušel Almeidi
Vuelta Joao Almeida Jonas Vingegaard
Sportal Na Angliruju Vingegaarda premagal Pogačarjev ekipni kolega
Juan Ayuso
Sportal Druga etapna zmaga za Juana Ayusa, Vingegaard ostaja varno v rdečem
Tom Pidcock
Sportal Jezni Britanec po kaosu: Imajo pravico protestirati proti čemurkoli želijo, a ... #video
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Gal Glivar Domen Novak Egan Bernal Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.