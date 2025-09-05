Joao Almeida je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji. Na izjemno zahtevnem vzponu na Angliru je bil ves čas v ospredju in narekoval ritem, tudi na zadnjem krajšem spustu do cilja pa je za sabo zadržal Jonasa Vingegaarda. Ta še naprej vodi v seštevku.

Vinegaard ima 46 sekund prednosti pred Almeido

Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) je bil iz skupine favoritov najmočnejši in najbolj pogumen, saj je na najtežjem delu klanca ves čas vozil na čelu in narekoval ritem, tesno za njim pa je bil Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Slednji ni napadel oziroma ni mogel napasti, ob prihodu na vrh pa je Portugalec ostal spredaj tudi na delu, kjer je zelo težko prehiteti.

Zmagovalec 13. etape je nadoknadil štiri bonifikacijske sekunde in v skupnem seštevku zaostaja 46 sekund za Dancem. Razlika do ostalih se je precej povečala. Tretji je ciljno črto z zaostankom 28 sekund prečkal Avstralec Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), pred etapo tretjeuvrščeni Britanec Tom Pidcock (Q36,5) je bil sedmi (+1:16). Britanec je zadržal tretje mesto v generalni razvrstitvi, a zdaj zaostaja že 2:18 minute.

Oba Slovenca na letošnji Vuelti, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak, ki je dolgo pomagal Almeidi, sta zaostala precej. Novak je bil 82. z zaostankom slabih 26 minut, še dobrih 40 sekund več pa je na 88. mestu zaostal Glivar. Skupno sta daleč zadaj, a ne dirkata na generalno razvrstitev.

Dirka po Španiji, 13. etapa,Cabezon de la Sal - L'Angliru (202,7 km):



1. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) 4:54:15

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) isti čas

3. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 0:28

4. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) +0:30

5. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) +0:52

6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:11

7. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) +1:16

8. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) isti čas

9. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) +2:15

10. Abel Balderstone (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) +3:06

...

82. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) +25:56

88. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +26:39

Kako se je razpletala etapa

Joao Almeida Foto: Guliverimage Več ekip je ubežnike držalo na varni razdalji, favoriti pa so se tako osredotočili tudi na boj za etapno zmago. Preostanek skupine najboljših je zadnji vzpon na Angliru (12,8 km/9,4 %) začel dobri dve minuti za zadnjimi ubežniki. Do najstrmejšega dela v zadnjih šestih kilometrih je prednost ubežnikov povsem skopnela, v skupini favoritov pa je bila le še peščica kolesarjev ob močno zastavljenem ritmu emiratov.

Prva sta popustila Pidcock in Američan Sepp Kuss, ki tako ni mogel več pomagati Vingegaardu. Almeida je sam nadaljeval proti vrhu, navijal ritem, a se Danca nikakor ni mogel znebiti, vendar tudi dvakratni zmagovalec Toura obenem ni mogel napasti in se odpeljati Portugalcu. Ta je na vrhu, potem ko je dobro odpeljal tudi krajši zapleteni spust do cilj, ciljno črto prečkal pred Vingegaardom ter slavil 23. zmago v karieri in že deseto v sezoni.

"To je najtežji vzpon na svetu"

"To je zelo posebna zmaga, še vedno ne morem verjeti. Moram se zahvaliti ekipi, ki je bila danes ključna. Kolesaril sem v svojem ritmu od samega začetka in dal vse od sebe. Jonas je bil ves čas na mojem kolesu," je po etapi dejal 27-letni Almeida, ki je pričakoval napad Danca. "Bil sem na meji v zadnjem kilometru, a očitno je bil tudi on. Čakal sem na njegov napad, mislil sem, da me bo prehitel tudi na ciljni črti. Toda poznal sem zadnji del etape izpred dveh let in vedel, da moram priti prvi v zadnji ovinek. Nato je težko prehiteti. To je najtežji vzpon na svetu, pravzaprav je noro. Vesel sem, da ga je konec," je še na kratko o zahtevnosti in mitskosti Angliruja dejal Almeida.

V soboto bo na sporedu še ena zahtevna gorska etapa od Avilesa do La Farrapone (135,9 km). Zadnji klanec do jezer Somieda je dolg 16,9 km s povprečnim naklonom 5,9 %, najtežji pa je v zadnjih šestih kilometrih.

Vuelta, skupni seštevek (13/21):



1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 49:30:54

2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) +0:46

3. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) +2:18

4. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) +3:00

5. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) +3:15

6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) +4:01

7. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) +4:33

8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) +4:54

9. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious) +5:21

10. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) +5:26

…

92. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +1:56:04

148. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) +2:48:19