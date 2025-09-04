Druga etapna zmaga za Juana Ayusa, Vingegaard ostaja varno v rdečem

Juan Ayuso je po sedmi dobil še 12. etapo letošnje kolesarske Dirke po Španiji. Dvaindvajsetletni Španec je v četrtek po 145 km od Lareda do Los Corralesa de Buelne svoji ekipi UAE, ki jo bo po sezoni zaradi spora zapustil, priboril že peto zmago na letošnji pentlji po Iberskem polotoku.

V finišu dvojice kolesarjev je imel v sprintu Juan Ayuso v zadnjih metrih več moči od rojaka Javierja Rome (Movistar). S 13 sekundami zaostanka je bil tretji Francoz Brieuc Rolland (Groupama FDJ). Dan pred kraljevo etapo dirke z gorskim ciljem v Angliruju so favoriti za skupno zmago nadzorovali dogajanje v glavnini in varčevali moči.

Vodilni Danec Jonas Vingegaard (Visma) in druščina so za zmagovalcem zaostali več kot šest minut. V skupnem seštevku se ni spremenilo nič. Danec ima še vedno 50 sekund rednosti pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE).

Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) je danes v cilj prišel na 34. mestu, tri minute in sedem sekund za zmagovalcem, Domen Novak (UAE Emirates) pa je bil 95. (+ 15:40). V skupnem seštevku je Glivar 94. (1;29:19), Novak pa 159. (2;22:17).

V petek se na dirki pričakuje spremembe, saj kolesarje čaka 203 km dolga etapa z 12-kilometrskim zaključnim vzponom na Angliru, s povprečnim naklonom 9,8 in največjim 23,5 odstotka, in skupaj kar 4.000 metri višinske razlike.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: