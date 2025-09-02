Brez Pogačarja vlada popoln kaos, Juan Ayuso pa je "aroganten razvajenec"

Če je na dirki po Franciji ekipa UAE Emirates – XRG delovala kot dobro naoljen stroj in je Tadeju Pogačarju pomagala do četrte zmage na dirki vseh dirk, se je na dirki po Italiji izkazalo, da brez slovenskega superzvezdnika v ekipi stvari ne delujejo niti približno tako dobro. Nekaj podobnega se dogaja te dni na španski Vuelti, kjer je dokončno počilo med vodstvom moštva in španskim upom Juanom Ayusom. Tako vodstvo ekipe kot Ayuso so se znašli pod plazom kritik.

"Ko Pogačarja ni, je popoln kaos," je bila v podkastu In het Wiel neposredna nekdanja nizozemska profesionalka Roxane Knetemann. "In na tej Vuelti ne naredijo čisto nič, da bi spremenili to podobo. Če že kaj, jo le krepijo. To je ekipa, polna zvezdnikov z veliko talenta. Vsi lahko sprejmejo, da je Pogačar boljši, ko ga ni, pa se med seboj ne znajo dogovoriti," je še povzela dogajanje v ekipi UAE Emirates, ki je včeraj na dan odmora na Vuelti presenetila z uradnim obvestilom, da s to sezono prekinja sodelovanje z 22-letnim španskim asom Juanom Ayusom.

Nedeljska etapa sodi izbila dno

Govorice, da je ta nezadovoljen v ekipi, so krožile že dlje časa, letos so se po njegovem neuspešnem nastopu na spomladanski dirki po Italiji (Ayuso je po piku čebele odstopil v 18. etapi, ko je pred tem v skupnem seštevku že zdrsnil na 26. mesto) le še okrepile, sodu pa je izbila dno njegova predstava na nedeljski etapi Vuelte, ko ni pomagal kapetanu Joau Almeidi pri lovu na danskega favorita Jonasa Vingegaarda.

Ayuso sicer ostaja na dirki in bo najverjetneje poskušal ujeti še kakšno etapno zmago (dve že ima), že v prvi etapi letošnje španske pentlje pa je izpadel iz boja za visoko skupno uvrstitev in svoje šefe nato jezil še z izjavami, da sploh ni bil pripravljen na Vuelti dirkati na skupni seštevek, niti naj to z ekipo ne bi bilo dogovorjeno.

Bo 22-letni Španec zdržal do konca letošnje Vuelte? Foto: Reuters

"Juan Ayuso je nekoliko aroganten razvajenec"

Ta nadvse javen razdor zagotovo ne koristi vzdušju v ekipi, pravi Knetemann: "Na neki točki se morajo vsi skupaj vrniti na ekipni avtobus, kajne? Mislim, da je Almeida tip, ki ne reče ničesar. Juan Ayuso pa je nekoliko aroganten razvajenec. To je nekaj, kar kolesar sicer potrebuje, a v tem primeru se verjetno tako on kot Almeida zapreta v svoj mehurček s slušalkami v ušesih, vodstvo ekipe pa ju pusti in si najbrž misli: Naj le opravita svoje."

Portugalec Almeida, ki je glavni adut ekipe za lov na skupno zmago na Vuelti, je imel v nedeljo krizo, popustil je že pred zaključnim vzponom, ko je napadel Vingegaarda. Potreboval je pomoč moštvenih kolegov, sploh Ayusa, ki je odličen hribolazec, a ostal brez nje. Včeraj je šef ekipe Mauro Gianetti stopil pred novinarje in potrdil, da jih Ayuso po sezoni zapušča.

Težave v ekipi so globlje

UAE Emirates – XRG želi biti najboljša kolesarska ekipa na svetu. Proračun ima, v svoje vrste je privabila izjemne kolesarje, zvezdnike tega športa, ki bi bili v katerikoli drugi ekipi najbrž kapetani. A prav to je tudi velika sistemska težava, sta ugotavljala kolesarska fanatika Patrick Broe in Benji Naesen v podkastu Lanterne Rouge. UAE brez Pogačarja nima fokusa, Jay Vine ima svobodo loviti etapne zmage, Marc Soler se sme boriti za najboljšo deseterico v skupnem seštevku, Ayuso dirka po svoje … Ko je na dirki Pogačar, se vsi podredijo njegovim ciljem, ko ga ni, športni direktorji nimajo nadzora, menita komentatorja. In to bodo morali v bogati ekipi nujno razrešiti, tudi ko Ayusa ne bo več.

Preberite še: