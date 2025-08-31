Jonas Vingegaard pokazal mišice, Traeen še rešil majico vodilnega

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec devete etape dirke po Španiji. Na trasi od Alfara do Valdezcaraya (195,5 km) je z ekipo pripravil napad 11 km pred ciljem in se hitro znebil vseh tekmecev. Danec je ostal drugi v seštevku, a ima za vodilnim Norvežanom Torsteinom Traeenom le še 37 sekund zaostanka.

Za 28-letnega Danca, ki prav veliko na letošnji Vuelti ni napadal, je bil to prvi pravi prikaz moči. Pred prostim dnevom si je proti najbližjemu tekmecu Portugalcu Joau Almeidi (UAE Team Emirates) nabral nekaj prednosti in potrdil dobro formo.

Trasa z izjemo zadnjega klanca do smučišča Valdezcaray (12,8 km/5,9 %) ni ponujala veliko priložnosti za favorite. Ti so tako čakali na ciljni vzpon, kaj hitro pa je napad za Vingegaarda pripravil njegov moštveni kolega Matteo Jorgenson.

Američan je razbil skupino najboljših, nato pa je v svojem ritmu nadaljeval Danec in s seboj za nekaj 100 m odpeljal le Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek). Slednji je nato povsem popustil, v ozadju pa je poskušal škodo omiliti Almeida.

Jonas Vingegaard je pridobival vse do zadnjega kilometra, nato pa nekaj časa izgubil. Ciljno črto je prečkal 24 sekund pred Almeido, s katerim je skupaj do cilja pripeljal tudi Britanec Tom Pidcock (Q36,5). Slednji je Portugalca ugnal na ciljni črti za dve dodatni bonifikacijski sekundi.

Za Vingegaarda je bila to jubilejna 40. zmaga v karieri, četrta v sezoni ter druga na letošnji Vuelti, potem ko je dobil tudi drugo etapo.

Norvežan Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) je dan začel s prednostjo 2:33 minute pred Vingegaardom v seštevku, na koncu pa je obdržal majico vodilnega, potem ko je etapo končal na 17. mestu v večji zasledovalni skupini (+1:46) s Cicconejem in ostalimi.

Norvežan ima tako še 37 sekund naskoka pred Vingegaardom, medtem ko Almeida zaostaja 1:15 minute. Pidcock je napredoval na četrto mesto (+1:35).

"Nismo nujno zasledovali rdeče majice"

"Danes sem se počutil zelo dobro. Na zadnjem klancu sem rekel ekipi, če mi pomagajo pripraviti napad. Odlično smo dirkali kot ekipa in veseli me, da sem lahko končal delo. Brez ekipe mi danes ne bi uspelo," je za organizatorje dirke po zmagi dejal Vingegaard.

"Iskreno nisem dobro opravil domače naloge, saj sem mislil, da od točke, kjer sem napadel, do cilja ni tako daleč. Potem pa sem videl tablo za 10 km do cilja in bil malce presenečen. Vendar v tistem trenutku sem imel prednost in moral sem nadaljevati," je še razkril 28-letni Danec.

Ta ni ciljal na skupno vodstvo, le na pridobivanje časa: "Nismo nujno zasledovali rdeče majice. Šlo nam je bolj za etapno zmago in da vzamem nekaj časa proti svojim najbližjim tekmecem."

Pa Slovenca?

Slovenca kot vselej v letošnjih etapah španske pentlje nista bila v ospredju, a ne dirkata na skupni seštevek. Domen Novak je bil do zadnjega klanca v službi svojega kapetana pri emiratih, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) pa bo še naprej čakal na priložnosti v morebitnih begih.

Glivar je etapo sklenil na 109. mestu z zaostankom 17:15 minute, Novak pa je ciljno črto prečkal z 21:38 minute zaostanka na 140. mestu. Skupno je Glivar 123., Novak pa 166., potem ko sta si nabrala že več kot uro zaostanka.

V ponedeljek bo na Vuelti prost dan, v torek pa bo na vrsti še ena podobna etapa današnji. Začela se bo v narodnem parku Sendaviva in končala z vzponom na Larro Belaguo po 175,3 km.

