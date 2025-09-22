Sin odvisnik ji dela sive lase. Je razdedinjenje rešitev? #pravni nasvet

Imam sina, ki je že več kot 25 let odvisnik. Enkrat hodi na metadon, drugič se drogira. Pred leti sva mu z možem plačala zdravljenje, pa ni nič pomagalo. Kaj lahko storim, da ga razdedinim? In ko ga bom, ali bo še vedno lahko zahteval nujni delež? Vse bi zapustila drugemu sinu, ki skrbi zame. Hvala za odgovor, Stanka V.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše vprašanje zadeva pravzaprav dva zakona, in sicer družinski zakonik in zakon o dedovanju.

Družinski zakonik v 152. členu določa, da starševska skrb preneha s polnoletnostjo otroka, torej ko dopolni 18 let, ali če otrok pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo. Starševska skrb preneha najkasneje z dopolnitvijo 26 let za otroke, ki se redno šolajo. V vašem opisanem primeru imate tako možnost, da sinu odrečete bivanje v svojih nepremičninah ali z vami kot starši.

Drugi del odgovora se nanaša na dedovanje . Imate možnost z drugim sinom skleniti Pogodbo o dosmrtnem preživljanju . To je posebna pogodba, ki se mora skleniti v notarski obliki, in sicer se preživljalec (sin) obveže, da bo za preživljanca (vas kot mater) skrbel do konca vašega življenja in v zameno prejel nepremičnino ali več njih. Premoženje po taki pogodbi ne spada več v dedno maso in pomeni razpolaganje s premoženjem v času vašega življenja.

Druga oblika pa je seveda oporoka , v kateri lahko na podlagi določil od 42. člena zakona o dedovanju razdedinite nujne dediče. Navedeni člen določa vzroke razdedinjenja, in sicer taksativno.

Oporočitelj lahko razdedini dediča , ki ima pravico do nujnega deleža:

če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;

če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;

če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Razdedinjenje je lahko popolno ali delno.

43. člen določa še naslednje:

Oporočitelj, ki namerava kakšnega dediča razdediniti, mora to izraziti v oporoki na nedvoumen način, koristno pa je tudi, da navede razlog za razdedinjenje.

Razlog za razdedinjenje mora biti podan takrat, ko je bila oporoka napravljena, razlog iz 3. točke prejšnjega člena pa tudi takrat, ko je oporočitelj umrl.

Vsaj dve alineji odgovarjata temu, kar ste navedli v vprašanju. Glede na to, da iz vprašanja izhaja, da sta oba z možem še živa, morata to urediti vsak posebej z oporoko.

Predlagamo pa sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju vas in moža z drugim sinom, saj je to vsekakor najboljša rešitev.