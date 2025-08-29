Pozdravljeni, zanima me, koliko let sem dolžan otroku plačevati preživnino? Otrok bo star 23 let. Naredil je srednjo veterinarsko šolo, nakar se je vpisal na pravno fakulteto. Prvič prvega letnika izredno ni naredil (samo dva izpita), nato se je vpisal še enkrat v prvi letnik izredno in ima priznana še vedno samo dva izpita. Do katerih let, če mu študij ne gre, sem ga dolžan financirati? Robi N.

Pravnik na dlani odgovarja:

Preživljanje otrok določa družinski zakonik v 136. členu, ki pravi:

Starševska skrb so obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja.

V vašem primeru je otrok star 23 let, žal pa niste napisali izrecno, ali se še vedno šola oziroma ali poseduje aktivno potrdilo o šolanju.

Plačevanje preživnine po 18. letu je upravičeno le takrat, kadar se otrok redno šola in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb oziroma ni zaposlen. Tudi če je otrok v rednem šolanju, pa mu pravica do preživnine po 26. letu starosti ne pripada več.

V vašem primeru bomo obravnavali obe možnosti, in sicer najprej, da se vaš otrok ne šola več in nima vpisanega rednega šolanja ter ne poseduje veljavnega potrdila o šolanju. V takih primerih mu preživnina ne pripada več.

Če pa poseduje veljavno potrdilo o šolanju, ste mu pa dolžni plačevati preživnino do izpolnjenega 26. leta starosti.

V primeru, da mu preživnino na podlagi nekega potrdila o šolanju še vedno plačujete, lahko na družinsko sodišče vložite predlog za prekinitev plačevanja preživnine, v katerem morate opredeliti dejansko stanje, ki je lahko fiktivno potrdilo o šolanju (z namenom prejemanja preživnine), šole pa dejansko otrok ne obiskuje.

Obstaja tudi sodna praksa (VSL Sklep II Ip 1341/2021):

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je polnoletni otrok upravičen do preživnine, so:

1. redno šolanje,

2. da otrok ni zaposlen oziroma ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in

3. časovna omejitev obveznosti plačevanja preživnine do prvega zaključka izobraževanja.

V primerih, ko pri izobraževanju otroka po polnoletnosti pride do zastojev ali prekinitve, je trditveno in dokazno breme na upniku (v vašem primeru je to vaš otrok), da zatrjuje in izkaže obstoj tistih upravičenih razlogov oziroma obstoj okoliščin, ki so podlaga za to, da se opraviči, da izvršilni naslov, ki je podlaga za preživninsko upravičenje, ne ugasne. Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo zato opraviti izpit iz splošne mature, so tako dolžni izkazati vpis na višjo stopnjo izobraževanja ali pa zatrjevati obstoj okoliščin, ki opravičujejo, da do vpisa na višjo raven izobraževanja ni prišlo.