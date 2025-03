Želi se upokojiti. Bo potem plačeval manj preživnine za hčerke? #pravni nasvet

Imam tri hčerke, ki jim moram plačevati preživnino. Stare so 24, 17 in 14 let. Čez pet let se bom upokojil. Ali bo to kaj vplivalo na preživnino? Hvala, Damjan S.

Pravnik na dlani svetuje:

Plačevanje preživnine določa družinski zakonik, in sicer je glede plačevanja nekaj podatkov zelo pomembnih:

V 183. členu družinskega zakonika je navedeno, kdaj in kakšna je obveznost preživljanja otrok. Vi imate tri hčerke, med katerimi je ena polnoletna in dve mladoletni.

Drugi odstavek navedenega člena pravi, da je otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanje treba preživljati tudi po polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti.

Obveznost preživljanja traja najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti otroka. Ko torej dopolni 26 let, ni več upravičen do prejemanja preživnine.

Vaša polnoletna hčerka je stara 24 let in predvidevamo, da se redno šola in izpolnjuje zakonske pogoje za prejemanje preživnine. Vse obšolsko oziroma študentsko delo se ne šteje kot redna zaposlitev in takim upravičencem preživnina pripada po zakonu.

Glede na vaše navedbe torej menimo, da sta obe mladoletni hčerki vsekakor upravičeni do preživnine vsaj do 18. leta, polnoletna hčerka pa, če se redno šola še do 26. leta. Če bosta mlajši hčerki nadaljevali šolanje na višjih oziroma drugih šolah, bosta prav tako še vedno upravičeni do prejemanja preživnine.

Čez pet let, ko se boste upokojili, najstarejša hčerka vsekakor ne bo več upravičena do prejemanja preživnine . Preostali dve hčerki pa bosta stari 22 in 19 let ter bosta morali izpolnjevati zakonske pogoje, torej se bosta morali redno šolali.