Tašča je nepokretna, njene pokojnine pa svojci ne morejo dvigniti #pravni nasvet

Tašča je že štiri leta "na postelji", praktično nepokretna. Dobiva pokojnino po pokojnem možu. A ta denar se nalaga na računu, ker njen sin ni pooblaščen za dvig. Ker se tašča ne more sama niti podpisati, me zanima, kako lahko pride kdo do denarja, ki ji pripada? Marta G.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vsaka banka sama določa podrobnosti glede pooblastitev na odprtih transakcijskih računih strank. Pooblaščena oseba pa mora biti polnoletna in opravilno sposobna fizična oseba.

Napisali ste, da je vaša tašča nepokretna, niste pa napisali, ali lahko izraža svoje mnenje oziroma kako se odziva. Če se lahko odziva, poskusite s pooblastilom prek notarja, ki lahko pride overit podpis tudi na dom.

Ko imetnik računa umre, mora pooblaščenec prenehati poslovati z imetnikovim računom in o smrti obvestiti banko. Banka nato izvrši blokado računa, ki traja do sklepa o dedovanju. Določene stroške je mogoče plačevati tudi neposredno z bančnega računa, in sicer na primer stroške pogreba.

Pravice, ki jih ima pooblaščenec, se lahko od banke do banke razlikujejo. Navadno ima pooblaščenec vse pravice, razen pravice do zaprtja računa ali pravice do pooblaščanja tretjih oseb.

V primeru, da notarsko pooblastilo ni mogoče, pa lahko predlagate postopek postavitve osebe pod skrbništvo .

Razlogi za nesposobnost oseb, ki ne morejo poskrbeti za svoje premoženjske pravice in koristi, so motnje v duševnem razvoju, težave v duševnem zdravju ali drugi vzroki, ki vplivajo na zmožnost razsojanja. Pravica nastopanja v pravnem prometu in sklepanja poslov se v celoti ali delno prenese na skrbnika.

Postopek postavitve osebe pod skrbništvo spada med nepravdne postopke, o katerih odloča okrajno sodišče. To v postopku odloča, ali oseba potrebuje pomoč in zaščito skrbnika ter v kakšnem obsegu in kdo bo oseba, ki bo opravljala dolžnost skrbnika.

Čas trajanja skrbništva ni določen vnaprej, se pa glede na spremembe v stanju osebe vedno lahko predlaga ukinitev ali sprememba obsega skrbništva. Predlagatelj postopka je lahko sorodnik v ravni vrsti – torej vaš mož, njen sin.

Nasprotni udeleženec je oseba, za katero se odloča, ali jo je treba postaviti pod skrbništvo. Ko oseba (nasprotni udeleženec) dobi skrbnika, postane varovanec.

Postopek se začne na predlog upravičenega predlagatelja, lahko pa ga začne tudi sodišče samo po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, ki utemeljeno kažejo na potrebo po postavitvi skrbnika za določeno osebo.

Sodišče vas bo med postopkom sproti seznanjalo s tem, kar sledi. Vsa obvestila, vabila, dopise, zapisnike in sklepe boste prejeli v pisni obliki (po pošti priporočeno ali navadno, na svoj naslov za vročanje ali drug naslov, ki ga sporočite sodišču).