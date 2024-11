Dolga leta je negoval mamo, dediščino pa je pobral vnuk #pravni nasvet

Dolga leta sem negoval mamo, jo previjal. Bila je tudi dementna. Nek dan pa jo je vnuk odpeljal k notarki in so vse prepisali nanj; tako premičnine kot nepremičnino – starejšo hišo, v kateri trenutno živim s partnerko. Za vse to jaz sploh nisem vedel. Mama je vedno trdila, da bo to moje, ker jaz skrbim zanjo. Imam še kakšne pravice in možnosti, da dobim premoženje nazaj? Hvala za odgovor. Franc S.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja ne izhaja, na kakšen način je vnuk od vaše mame prejel premoženje. Zato bomo opisali dva primera.

Prvi primer je darilna pogodba , ki je med babico in vnukom oproščena davščin. Postopek darilne pogodbe se opravi tako, da se darilno pogodbo sestavi (sami, odvetnik, notar) in podpiše. Podpisana pogodba se odda na odmero davka na finančno upravo (FURS), ki pogodbo ustrezno potrdi, in se potem podpisi overijo pri notarju, ki uredi tudi zemljiškoknjižni vpis.

Drugi primer je pogodba o dosmrtnem preživljanju . S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti nujno sestavljena in podpisana pri notarju. Obveznosti osebe, ki prevzame skrb, se taksativno napišejo v pogodbo. Gre za recipročnost, in sicer se štejeta obe dajatvi za enakovredni in zato posebnega davka na take pogodbe ni.

V prvem primeru boste imeli možnost uveljavljati nujni delež ob smrti matere v postopku dedovanja.

V drugem primeru pa gre za razpolaganje s premoženjem za časa življenja in nimate pravnih možnosti, da bi vplivali na to. Tako pogodbo bi lahko izpodbijala le mati, če preživljalec ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je prevzel do preživljanca.

Žal vaše negovanje in skrb za mamo tukaj ne pomenita, da to lahko posebej uveljavljate. Edina možnost je torej nujni delež v primeru darilne pogodbe .

Vsekakor pa vas novi lastnik iz nepremičnine, v kateri živite, ne more kar tako izseliti. V pogodbi o dosmrtnem preživljanju je lahko navedeno, da v nepremičnini živite in vas preživljalec ne sme izseliti, ali so morda še kakšna druga določila. Predlagamo, da pri mami, ki ima zagotovo izvod pogodbe, zahtevate vpogled v tako pogodbo – tako boste izvedeli, kako je bila nepremičnina prenesena na vnuka.