Želi izseliti nevestne najemnike. A kako? #pravni nasvet

Najemniki se ne želijo izseliti, in sicer z izgovorom, da še niso našli druge primerne nepremičnine. Najemna pogodba jim je potekla. Izselitveni rok treh mesecev so dobili. Ustno so prosili za podaljšanje do 1. septembra. Nepremičnina nujno potrebuje skrbnega gospodarja, kar oni niso. Zato želim hiško prodati. Imela sem ogled s kupcem, pa ni bil uspešen, saj je nepremičnina v groznem stanju. Kaj naj storim, da me bodo vzeli resno? Preteka pogodbe in dodatnega trimesečnega roka niso upoštevali. Stroške sicer plačujejo. Irena J.