Zmagovit olimpijski debi Slovencev

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi na olimpijskih igrah v Parizu v skupini A premagala Kanado s 3:1 (21, 20, -20, 21). Slovenski odbojkarji so tako na zgodovinski prvi tekmi na OI prišli do prve zmage.

Slovenci so se s Kanadčani letos že merili v ligi narodov na prvem turnirju v Antalyi. Slovenija je po ogorčenem boju takrat izenačeno tekmo dobila s 3:2, tokrat pa so slavili še na šesti medsebojni tekmi in ostajajo pri stoodstotnem izkupičku s Severnoameričani.

Kanada ima po drugi strani precej več olimpijskih izkušenj kot Slovenija, a odličja z največjega tekmovanja še nima. Najbližje temu je bila leta 1984, ko je zasedla četrto mesto, na zadnjih dveh igrah je izpadla v četrtfinalu. Letošnji turnir tako odpira s porazom.

V skupini A so pred tem danes aktualni olimpijski prvaki Francozi s 3:2 strli čvrste Srbe. Naslednja tekma Slovence čaka v torek proti Srbiji, za konec se bodo v petek merili še s Francozi.

Tonček Štern se je v začetku tekme znašel v bolečinah, a nato stisnil zobe, se vrnil v igro in k zmagi prispeval 24 točk. Foto: Reuters

Prvi niz so Slovenci začeli z vodstvom 3:0 in 5:1, nato pa je pri 5:2 slovenskim navijačem zastal dih, saj je na tleh obležal Tonček Štern, ki je odšel v slačilnico, v igro pa je vstopil Rok Možič. Slovenci so pobegnili na +5 (10:5), a so jih Kanadčani ujeli na deseti točki. V nadaljevanju so igrali točko za točko, Kanada je povedla prvič pri 18:17. Ob koncu niza se je Štern vrnil na igrišče, Slovenija pa je spet povedla z 21:20. Po točki kapetana Tineta Urnauta je pobegnila na 24:21, niz pa je zaključil prav Štern.

Drugi je bil v začetku precej bolj izenačen, manjšo prednost točke ali dveh so sprva vseskozi držali Kanadčani. Slovenci so prvič povedli pri 11:10, nato pa so hitro varovanci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja pobegnili na +3 (15:12). Po trojnem slovenskem bloku je bilo že 20:16, to pa je bila dovolj velika prednost za dokaj varen zaključek niza in vodstvo 2:0.

Foto: Reuters

Tretji niz je minil bolj ali manj v znamenju Kanadčanov. Ti so bolje začeli in uvodoma povedli s 6:2. Cretu je bil primoran vzeti minuto odmora pri zaostanku Slovenije 4:9. Slovenci so nato skozi celoten niz lovili tekmeca, prišli do točke zaostanka, a so kanadski odbojkarji spet pobegnili in osvojili svoj prvi niz.

Tudi četrti niz je bil podoben drugemu, ekipi sta igrali točko za točko, nekajkrat so bili uvodoma v vodstvu Slovenci, a hitro zatem tudi Kanadčani, ki so si nato priigrali prednost štirih točk (14:10). Toda Slovenci so se vrnili, po odličnem servisu Klemna Čebulja na 15:15. Po tesnih minutah je Slovenija spet prevzela vodstvo pri 19:18. Zatem so bili Slovenci v končnici niza bolj zbrani kot tekmeci in tekmo le pripeljali do zmagovitega konca po novem bloku.

Slovence naslednja tekma čaka v torek proti Srbiji. Foto: Reuters

Pri Sloveniji je 24 točk vpisal Tonček Štern, 15 jih je dodal Čebulj, 13 pa Urnaut. Pri Kanadi je bil s 17 najboljši Eric Loeppky.