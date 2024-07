Slovenska odbojkarska reprezentanca je na premierni tekmi olimpijskih iger v zgodovini samostojne države po dveh urah boja s 3:1 (21, 20, -20, 21) premagala trdožive Kanadčane in je po prvem krogu na prvem mestu svoje skupine. Prve minute so v slovensko zasedbo vnesle preplah, saj si je eden od nosilcev igre Tonečk Štern v eni od akcij poškodoval prst leve roke, se odpravil v slačilnico, nato pa se že ob koncu prvega seta vrnil v igro in rojakom izdatno (24 točk) pomagal do zgodovinske zmage. Šterna jutri čaka rentgen. Druga tekma Slovence čaka v torek ob 17. uri proti Srbiji, ki je danes namučila branilce naslova, gostitelje Francoze. Ti so zmagali po petih setih.

Olimpijske igre, odbojka, skupinski del Nedelja, 28. julij Slovenija : Kanada 3:1 (21, 20, -20, 21)

Štern 24, Čebulj 15 (4 asi), Urnaut 13, Pajenk 10, Kozamernik 7, Možič 3, Ropret 1; Loeppky 17, Szwarc 14, Maar 12

Slovenski odbojkarji so dočakali dan, o katerem so sanjale generacije. Potem ko so sredi junija v domačih Stožicah uradno potrdili nastop na prvih olimpijskih igrah, so danes uspešno prestali krst pod petimi krogi. Za uvod v olimpijski turnir so s 3:1 premagali Kanado, ki je bila iz seta v set vse bolj neugodna, a na koncu se je ob 23. uri v dvorani South Paris Arena 1 smejalo varovancem Gheorgheja Cretuja.

Tonček Štern si je po nekaj minutah poškodoval prst, a se že ob koncu seta vrnil v igro in v slogu celotne sezone izdatno pomagal do zmage. V ponedeljek ga čaka rentgen. Foto: Reuters Ta je začel s preverjeno udarno postavo: korektorjem Tončkom Šternom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, podajalcem Gregorjem Ropretom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem ter prostim igralcem Janijem Kovačičem, a moral kaj hitro poseči po menjavi. Pri vodstvu 5:2 si je po eni od akcij prst poškodoval Štern, ki je dosegel prvo olimpijsko točko Slovenije, in v družbi zdravniškega osebja odšel v slačilnico.

V igro je vstopil Rok Možič, prav v taki postavi je slovenska izbrana vrsta odigrala lansko sezono, ki jo je moral Štern izpustiti zaradi operacije kolka. Odlični korektor se je še pred koncem prvega seta na svojo željo vrnil v igro – z obvezanim prstom, po prvih informacijah ima izpahnjen kazalec – in rojakom pomagal do zmage s 25:21. Slovenci so dobili tudi drugi niz, tega s 25:20, v tretjem so si privoščili več lastnih napak, kar so tekmeci izkoristili in znižali na 2:1 (25:20).

Slovenske odbojkarje naslednje tekma čaka v torek proti Srbiji. Foto: Reuters

V četrtem nizu so Kanadčani po začetnem vodstvu Slovencev ušli na +4 (15:11), a so olimpijski debitanti še enkrat več dokazali, da se ne predajajo kar tako. Točko po točko so ujeli tekmeca, povedli, v tesni končnici pa ostali mirnejši, set dobili s 25:21 in prišli do zgodovinske zmage.

"Na trenutke je bilo težko, a zborbali smo do konca" "Na trenutke je bilo zelo težko za nas danes, ampak zborbali smo na koncu." Foto: Reuters

"Morda rezultat malo vara. Kanadčani so res dali vse od sebe. Vedeli smo, da bodo pri našem vodstvu z 2:0 začeli pritiskati s servisi, šli na vse ali nič. To se jim je tudi obrestovalo, a na koncu smo mi strnili naše moči in prišli do zmage. V četrtem nizu nam vse do konca ni odleglo, ker vemo, da dve, tri, štiri, tudi pet točk se da hitro nadoknaditi. Dokler nimaš tiste zadnje, 25 točke, ni počitka," je po veliki zmagi v mikrofon nacionalne televizije dejal Pajenk.

Kovačič je ob tem dodal: "Veliko let dokazujemo, da sodimo v sam svetovni vrh, tudi danes je bilo tako. Čeprav vemo, da ima Kanada izvrstno ekipo, izvrstne posameznike, tako da vemo, da imajo kakovost na svoji strani. Na trenutke je bilo za nas zelo težko, ampak na koncu smo zborbali. Čeprav smo bili v četrtem setu že v izgubljenem položaju, smo na koncu pritisnili in bilo je dovolj."

Naslednja tekma Slovence čaka v torek ob 17. uri, ko jim bodo nasproti stali Srbi.

Kako v četrtfinale? Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši dve tretjeuvrščeni zasedbi.

Srbi namučili Francoze Francozi so po petih setih strli Srbe. Foto: Guliverimage

V "slovenski skupini" sta v nedeljo prvo tekmo odigrali gostiteljica Francija in Srbija. Slednja je prvi niz dobila s 25:23, drugi in tretji sta s 25:17 pripadla branilcem naslova, Srbi so v četrtem uspeli izsiliti tie-break, v tem pa so bili boljši galski petelini. Dobili so ga a 15:6 in na račun vpisali prvo zmago, a ne s polnim plenom točk.

Nemci na kolena spravili Japonce

Dvoboje prvega kroga so v skupinah B in C odigrali v soboto. Za presenečenje so poskrbeli Nemci, ki so po pravem trilerju in petih setih na kolena spravili favorizirane Japonce. Gyorgy Grozer je k zmagi prispeval 24 točk, Anton Brehme pa 15. Nemška odbojkarska reprezentanca je vknjižila veliko zmago nad Japonsko. Foto: Guliverimage

Zvečer so Američani s 3:0 premagali Argentino.

Italijani so v skupini smrti premagali Brazilce. Foto: Reuters

V skupini smrti, skupini B, so se na prvi tekmi udarili aktualni svetovno prvaki Italijani in Brazilci, s 3:1 so do pomembne zmage prišli slovenski zahodni sosedi.

Yuri Romano se je ustavil pri 20 točkah, Alessandro Michielleto 13, Daniele Lavia 12.

Poljaki so brez oddanega niza odpravili Egipt.

Olimpijski odbojkarski turnir, 1. krog Sobota, 27. julij Nedelja, 28. julij

Lestvice:

