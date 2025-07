Del Slovenije so že zajele nevihte, grozi tudi toča

V zahodni Sloveniji se že pojavljajo krajevne plohe in nevihte. Močnejša nevihtna celica je nastala na Krasu, zahodno od Postojne se je razvila nevihta, ki prinaša točo, poroča Neurje.si. Radarske meritve agencije za okolje (Arso) nakazujejo, da bodo v prihodnjih urah tudi drugod po državi nastajale nevihte s točo. Na primorski avtocesti je na območju med Divačo in Postojno zaradi nevihte oviran promet, poroča prometnoinformacijski center.

Dopoldanske nevihte v Furlaniji - Julijski krajini so že dosegle zahodno polovico Slovenije. Močnejša nevihtna celica je nastala na Krasu in se pomika proti Postojni. Neurje.si na svoji strani na Facebooku poroča, da je kraje zahodno od Postojne zajelo hudo neurje, ki prinaša točo.

Nevihtno dogajanje se bo v prihodnjih urah stopnjevalo. Radarske meritve Arsa napovedujejo, da bodo čez dan tudi drugje po državi nastajale nevihte, pri čemer obstaja velika verjetnost toče.

Spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi jutri.

Prihodnji teden se bo ohladilo

V začetku prihodnjega tedna bo Slovenijo iznad severnega Atlantika dosegel nekoliko hladnejši zrak. Poleg nižjih temperatur je mogoče pričakovati občasen dež, ponekod so mogoče tudi močnejše nevihte.

Temperature se bodo v tem tednu gibale med 25 in 31 stopinj Celzija, medtem ko bo prihodnji teden občutno hladneje. V ponedeljek in torek bodo popoldanske temperature po Sloveniji le okoli 20 stopinj Celzija, v sredo in četrtek pa okoli 25 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Potem ko so junija padali vročinski rekordi, bo, kot vse kaže, julij pri nas nekoliko hladnejši. Podobno se je zgodilo tudi poleti leta 2003, pravijo na Arsu.