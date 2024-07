Američani v drugem polčasu zlomili odpor Srbije

Slovenska košarkarska reprezentanca ve, kako je na olimpijskih igrah izgubiti proti Avstralcem. Zdaj so to izkusili še Španci. A v prvem krogu olimpijskega turnirja to še ni usodno. Za končni izid 92:80 je kar šest Avstralcev doseglo osem točk ali več, največ Jock Lendale (20). Najboljši strelec tekme je bil sicer Španec Santi Aldama (24 točk). Aktualni svetovni prvaki Nemci proti Japoncem niso dopustili presenečenja, zmagali so s 97:77. Francozi so igre odprli z zmago nad Brazilci, poslastica med Grčijo in Kanado pa je s 86:79 pripadla Kanadčanom. Nedeljski spored sta odprla Južni Sudan in Portoriko, z 90:79 pa so slavili prvi. Kot zadnji v prvem krogu so na parket stopili prvi favoriti turnirja Američani in s 110:84 ugnali Srbe.

Olimpijske igre, Pariz 2024, predtekmovanje, 1. krog:

Sobota, 27. julij:

Nedelja, 28. julij:

Košarkarski turnir je na olimpijskih igrah v Parizu deležen precej pozornosti, saj nastopajo tudi Združene države Amerike s številnimi zvezdniki iz lige NBA. Ti so v zadnji tekmi prvega kroga visoko ugnali Srbe. Uvod v srečanje je sicer pripadel Srbom, a po minuti odmora so varovanci Stevea Kerra priključili in ob polčasu vodili za devet. V drugem so prednost začeli višati in na koncu visoko slavili. Kevin Durant je dosegel 23 točk, dve manj je dodal LeBron James. Pri Srbih se je strelsko najbolj izkazal Nikola Jokić, ki se je ustavil pri 20 točkah.

Prvo nedeljsko tekmo v isti skupini je z 90:79 proti Portoriku dobil Južni Sudan, ki pa so mu prireditelji na začetku napačno zavrteli himno Sudana.

Presenečenje se je zgodilo že na prvi tekmi, ko so izgubili aktualni evropski prvaki Španci. Tolikšno sicer spet ne, saj vemo, da so bili Avstralci na prejšnjih igrah bronasti, potem ko so premagali Slovenijo. Svetovni prvaki Nemci niso imeli težav z Japonci, zmagali so s 97:77, Moritz Wagner je bil z 22 točkami prvi strelec, Dennis Schröder je dosegel dvojni dvojček (13 točk, 12 asistenc).

Nemci so upravičili vlogo favoritov proti Japoncem. Foto: Guliverimage

Francozi so vlogo favoritov upravičili proti Braziliji, ob zmagi 78:66 sta Nicolas Batum in Victor Wembanyama dosegla vsak po 19 točk. Večerni obračun sobotnega dne je prinesel derbi med Grčijo z Giannisom Antetokounmpom na čelu in Kanadčani, ki so bili na zadnjem svetovnem prvenstvu bronasti. Po tesni končnici so s 86:79 slavili Kanadčani. Antetokounmpo je končal s 27 točkami, R.J. Barrett z 21.

Foto: Guliverimage

