Košarkarjem Južnega Sudana zaigrali napačno himno

Organizatorjem olimpijskih iger jo je najprej zagodlo vreme, v težave pa so se nemalokrat spravili tudi sami. Nazadnje na košarkarskem srečanju med Južnim Sudanom in Portorikom, kjer so prvim pred srečanjem zaigrali himno Sudana.

Košarkarjev Južnega Sudana to ni zmedlo, saj so srečanje dobili z 90:79, a škoda je bila že storjena. Organizatorji so predvajanje himne prekinili in se opravičili s pojasnilom, da je prišlo do tehničnih težav. Kasneje so zaigrali pravo himno.

Kaj se je dogajalo, si poglejte na tej povezavi

Južni Sudan poleg tekme s Portorikom čakata še srečanji proti Srbiji in ZDA, s prvo zmago pa so košarkarji te afriške države naredili velik korak k uvrstitvi med osem najboljših na olimpijskem turnirju. Z ZDA so se sicer pomerili že v pripravljalnem obdobju in izgubili zgolj za točko.