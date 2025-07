Aleksandar Džikić še dve leti selektor Gruzije

Srbski košarkarski strokovnjak Aleksandar Džikić ostaja selektor Gruzije do leta 2027, je zapisala srbska tiskovna agencija Tanjug. Štiriinpetdesetletni Džikić je v Sloveniji vodil ljubljansko Olimpijo in novomeško Krko.

Džikić je selektorski položaj Gruzije zasedel lani in jo skozi kvalifikacije popeljal na letošnje evropsko prvenstvo, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi.

Na klubski sceni je v domovini vodil Beovuk in Partizan, črnogorsko Budućnost, litovski Rytas, španski Estudiantes in izraelski Hapoel iz Jeruzalema, med letoma 2014 in 2015 pa je bil tudi selektor Severne Makedonije.