Japonska judoistka Uta Abe, branilka naslova do 52 kg iz Tokia, je nepričakovano izpadla že v drugem krogu tekmovanja v Parizu. Zanjo je bil usoden poraz proti Uzbekistanki Diyori Keldiyorovi.

Japonka je v Tokiu v svoji disciplini osvojila zlato, v tekmi mešanih ekip pa srebro. Štirikratna svetovna prvakinja je nekaj podobnega zagotovo pričakovala tudi v Parizu, a njene sanje so se razblinile že v drugem krogu.

Ugnala jo je Keldiyorova in se ji tako maščevala za poraz v finalu svetovnega prvenstva leta 2023 v Dohi. Po koncu dvoboja je Japonka v solzah in objemu svojega trenerja sklenila posamične nastope na olimpijskih igrah, prizori pa so se hitro razširili po spletu.

Abejevo sicer čaka še nastop v konkurenci mešanih ekip.