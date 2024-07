Zvezdnica olimpijskih iger Simone Biles upravičila pričakovanja

Ena od največjih športnih zvezd olimpijskih iger v Parizu, ameriška telovadka Simone Biles, je upravičila pričakovanja in se uspešno predstavila v kvalifikacijah. Danes kvalifikacije in prvenec na olimpijskih igrah čakajo tudi edino slovensko telovadko Lucijo Hribar, ki bo nastope začela ob 18. uri.

Biles in ameriške telovadke so nastopile že v drugi (od petih) kvalifikacijskih skupin.

Triindvajsetkratna svetovna prvakinja je že ob prihodu v nabito polno dvorano Bercy prejela stoječe ovacije, gledalci pa so lahko nato uživali v njenih nastopih, ki so ji skupaj prinesli 59,566 točke in pred nastopi preostalih treh skupin tudi prvo mesto.

Gledalci, med katerimi so bili številni estradniki, med njimi tudi Tom Cruise, Anna Wintour, Ariana Grande, Jessica Chastain in Snoop Dog, so jo za vsak nastop nagradili z navdušenim aplavzom. Začela je na gredi, kjer že ima štiri naslove svetovne prvakinje.

Biles se je očitno nato lažje poškodovala med olimpijskim nastopom na parterju, saj je bilo 27-letnico moč videti, kako šepa, po nastopu na parterju pa se je nazaj v tekmovalno areno vrnila s povito levo nogo. Kljub temu je do konca telovadila odlično in na preskoku pokazala tudi svoj skok biles II, najtežji skok v ženski gimnastiki.

Štirikratna olimpijska prvakinja je nato nastopila še na dvovišinski bradlji. Sprva ni bilo jasno, za kakšno vrsto poškodbe gre. Ameriška tiskovna agencija AP je poročala o poškodbi mečne mišice, ki naj bi jo utrpela med vadbo na parterju.

Biles je kljub težavam v mnogoboju ta čas na prvem mestu in velja za prvo favoritinjo za olimpijsko zlato.