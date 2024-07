Ob zgodovinskem trenutku niso manjkale niti solze

28. julij 2024 se bo za vedno vpisal v zgodovino slovenskega rokometa in tudi ekipnega ženskega športa v Sloveniji, saj so slovenske rokometašice danes poskrbele za zgodovinsko prvo zmago ženske reprezentance na olimpijskih igrah, potem ko je v drugem krogu olimpijskega turnirja v Parizu padla Južna Koreja s 30:23 (14:12).

Po zgodovinskem prvem nastopu na olimpijskih igrah so se slovenske rokometašice na drugi tekmi olimpijskega kvalifikacijskega turnirja podpisale še pod en mejnik, potem ko so dosegle svojo prvo zmago. In to na kakšen način. Po nekoliko medlem prvem polčasu so z delnim izidom 7:0 na začetku drugega dela in ob novem izjemnem dnevu vratarke Maje Vojnovič naravnost zmlele tekmice iz Južne Koreje in se na koncu veselile zanesljive zmage, po kateri slovenska dekleta ohranjajo upe na uvrstitev v četrtfinale.

Za razliko od prve tekme in visokega poraza proti Danski (19:27) je bilo tokrat razpoloženje v zasedbi Dragana Adžića razumljivo povsem drugačno, celotni ekipi pa je po prebitem ledu padlo z ramen veliko breme. "Res sem ponosen, ker je to prva zgodovinska zmaga deklet na olimpijskih igrah, nekaj, kar je Slovenija čakala toliko let. Ponosen sem predvsem na način, na kakršnega so dekleta prišla do tega uspeha. Dekleta so vedela, kaj je na kocki na tej tekmi, da bi nas morebitni poraz zelo oddaljil od možnosti za četrtfinale, bile so res stabilne. Igrale so res izjemno, z res veliko mero energije, na terenu so pokazale, kako se igra za svojo državo," je bil več kot zadovoljen s predstavo svojih varovank Adžić.

Slovenski tabor se veseli prve zmage na olimpijskih igrah, a se štab in dekleta tu ne želijo niti ne mislijo ustaviti. Foto: Guliverimage

Naslednji boj Slovenke čaka v torek ob 9. uri proti Nemčiji. Ta tekma bi bila lahko v boju za četrtfinale že ključna. Slovenke so se z Nemčijo pomerile tudi na kvalifikacijskem turnirju v Ulmu, takrat so gostiteljice tistega turnirja slavile z 31:25. "Južna Koreja je pokazala, kaj lahko stori, če nisi previden, to smo videli proti Nemčiji. Odlično smo jih zaustavili in imeli napad, ki je bil odličen. Vse igralke na terenu so opravile svoje. Mislim, da nam bo ta zmaga dala tudi zagon za pripravo na tekmo z Nemčijo, ki je dobra ekipa. Gotovo nam bo pri pripravi pomagala tudi tekma iz Ulma," se je proti naslednjim tekmicam še obrnil slovenski selektor, ki je dodal novo kljukico uspehov ob svojem mandatu na klopi slovenske izbrane vrste.

Solze sreče in želja po še čem večjem

Še bolj čustveno so krstno zmago doživele slovenske rokometašice, pri nekaterih niso manjkale niti solze, posebej čustvena je bila Elizabeth Omoregie. "Proti Danski so bile prisotne solze zato, ker sem čutila, da nisem dala vse od sebe, ker sem sama vedela, da bi morala veliko bolj pomagati moji ekipi. Bile so solze, ker sem bila jezna sama nase in tudi na ekipo, ker nismo igrale povezano kot znamo. Zdaj pa sem čustvena zaradi te velike zmage, odlično smo izkoristili ta dva dneva do tekme," je bila presrečna Omoregiejeva.

V vratih je blestela Maja Vojnovič. Foto: Guliverimage

Z zmago proti Korejkam so Slovenke tako na najboljši možen način odgovorile na visok prvi poraz z Dansko. "Pred današnjo tekmo smo se pogovarjale o tem, da moramo pozabiti na Dansko, da tisto ni bila ekipa, ki si želimo biti. Res smo veliko naredile pri pomoči ena druga, krijemo si hrbet, rekle smo, da si moramo uživati in igrati tako kot znamo, ker smo na olimpijskih igrah. Prva zmaga je tu, a to za nas ni konec zgodovine, želimo spisati še kaj zgodovinskega. Gremo naprej," je še jasno napovedala rokometašica, ki je v statistiko vpisala štiri zadetke.

Še dva več je dosegla Tjaša Stanko. "Najprej moram povedati, da sem izjemno ponosna na celo ekipo. Pokazali smo, da ko igramo kolektivno, potem Slovenija zmaguje. Imele smo pravo energijo in potrpežljivost. Res sem ponosna na to zgodovinsko zmago," je bila vesela Stankova, ki je s soigralkami tu ne misli zaustaviti. "Nemčija bo zelo lačna dveh točk, tako kot mi. Jutranja ura nas ne ovira, spočile se bomo in naredile bomo vse, da sem jim oddolžimo za poraz v Ulmu," je še sklenila Stankova.

