Slovenke OI odprle s porazom, na delu tudi lokostrelca

Uradna otvoritev 33. olimpijskih iger v Franciji bo na sporedu v petek po 18. uri, a prvi boji na tekmovanju pod petimi krogi so se že začeli. V sredo so bili v akciji že nogometaši in igralci ragbija 7, danes pa so oči slovenskih ljubiteljev športa uprte tudi v slovenske nastope.

Že ob 9. uri zjutraj so olimpijski krst doživele članice ženske rokometne reprezentance, ki so se v prvem polčasu še dobro držale proti favoriziranim Dankam, v drugem pa tudi zaradi številnih napak niso zmogle več slediti tekmicam. Skandinavke so zmagale s 27:19.

Žana Pintarič Foto: Inštitut za strateške rešitve Nastope na olimpijskih igrah danes začenjata tudi lokostrelca. Prva bo teren ob 9.30 v kvalifikacijah discipline ukrivljeni lok preizkusila Žana Pintarič, ob 14.15 pa bo kvalifikacije začel še Žiga Ravnikar.

Žiga Ravnikar Foto: www.alesfevzer.com

Nadaljuje se predtekmovanje v nogometu in ragbiju 7, kjer so uvodne tekme odigrali že v sredo.

Preberite še: