Branilcu olimpijskega zlata ukradli opremo

Aktualnemu olimpijskemu prvaku v kolesarstvu BMX (prosti slog) Avstralcu Loganu Martinu so tatovi, ki so vlomili v moštveni kombi, ukradli del opreme, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Avstralec bo tako na igrah v Parizu obrambo olimpijskega naslova začel s precej grenkim priokusom.

Martin je danes na družbenem omrežju Instagram objavil videoposnetek, na katerem je razbito okno na sovoznikovi strani vozila, policisti pa govorijo s članom avstralske delegacije.

"Sinoči so vlomili v naš kombi. Na srečo mojih koles ni bilo v njem, čeprav so bile v njem moje torbe za kolesa z nekaj stvarmi. Kakšen nor začetek potovanja," je zapisal Avstralec.

Martin, ki je na prejšnjih igrah v Tokiu osvojil zlato pred Venezuelcem Danielom Dhersom, je ob tem prav tako ostal brez denarnice.

Incident se je sicer zgodil v Bruslju, kjer je avstralska ekipa na pripravljalnem taboru pred odhodom v Pariz.