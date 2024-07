Igre odpirajo nogometaši, prvi zvezdnik pa selektor Francije

Olimpijske igre se, kot je to že običajno, začenjajo že dva dni pred uradno otvoritvijo. To sredo so namreč po vsej Franciji, ne samo v Parizu, na sporedu tekme prvega kroga nogometnega turnirja in prve tekme v ragbiju 7.

Uradno odprtje iger 33. poletne olimpijade sledi v petek zvečer, najboljši športniki pa se bodo za kolajne s petimi olimpijskimi krogi merili do 11. avgusta. Več kot 10.500 športnikov bo tekmovalo za 329 kompletov kolajn v 32 športih. Nogomet na olimpijskih igrah nikoli ni bil ena od glavnih disciplin, saj na njih ekipe prihajajo z nogometaši, starimi do 23 let, oziroma so lahko le trije starejši.

V skupini A se merijo favorizirana Francija s selektorjem Thieryjem Henryjem, ZDA, Gvineja in Nova Zelandija, v skupini B so Argentina, Maroko, Irak in Ukrajina, v skupini C Španija, Egipt, Uzbekistan in Dominikanska republika, v skupini D pa Izrael, Paragvaj, Mali in Japonska. Nogomet se na pariških igrah igra po vsej Franciji, ob Parizu še v Nantesu, Lyonu, Bordeauxju, Saint-Etiennu, Nici in Marseillu.

Francija in ZDA igrata na stadionu Stade Velodrome de Marseille. Foto: Guliverimage Francija, ki si na domačih igrah želi zlata, turnir odpira ob 21. uri s tekmo proti ZDA. V francoski reprezentanci ni Kyliana Mbappeja, čeprav si je ta želel nastopiti na igrah. Za njegov nastop se je zavzemal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. A novi član Real Madrida ni dobil dovoljenja za nastop. Najbolj izkušenj v francoski ekipi je Alexandre Lacazette.

Nogometašice bodo tekme prvega kroga odigrale v četrtek, 25. julija, nogometaše pa drugi krog čaka v soboto, 28., ko je sicer uradni prvi dan tekmovanj.

Olimpijske igre, Pariz 2024, predtekmovanje, 1. krog:

Sreda, 24. julij: