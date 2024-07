Dva dni pred uradnim odprtjem olimpijskih iger se je v Franciji začel nogometni turnir, a uvodna tekma med Marokom in Argentino je postregla s pravim kaosom. Južnoameriška zasedba je v 16. minuti sodniškega dodatka prišla do izenačujočega zadetka (2:2), kar je razjezilo pristaše Maroka, ki so stekli na zelenico, tako da je bilo srečanje prekinjeno, pozneje pa gol Argentincev ni obveljal in Maroko je slavil z 2:1.

Uvodno tekmo nogometnega olimpijskega turnirja sta na stadionu Stade Geoffroy-Guichard v Saint-Etiennu odigrala, pa ne čisto do konca, Argentina in Maroko.

Afriška reprezentanca je z golom Soufianeja Rahimija povedla v sodnikovem dodatku prvega polčasa, isti nogometaš je v začetku drugega dela zadel za vodstvo z 2:0 in tekmece spravil še v večje težave.

Maroški navijači so po drugem golu Argentine stekli na zelenico, dolgo po prekinitvi pa je postalo jasno, da gol ne bo obveljal in da so zmagali Maročani. Foto: Reuters

Giuliano Simeone je v 68. minuti znižal na 1:2, rezultat je sledil tudi ob koncu 90. minute, po kateri je sledil dolg sodnikov dodatek. V 16. minuti tega pa izenačujoči gol Cristiana Medine, vsaj tako se je zdelo. Po zadetku, ki so si ga pozneje ogledali tudi z VARo-om, se je začel pravi kaos, navijači Maročanov so pritekli na zelenico, nikakor se niso mogli sprijazniti z dejstvom, da je Šved Glenn Nyberg za tako dolgo podaljšal srečanje.

Na zelenici so končali številni kozarci in drugi predmeti. Ekipi sta nato zapustili zelenico, sprva se je zdelo, da je srečanje pri 2:2 končano, a pozneje se je izkazalo drugače.

Gledalci niso videli zaključka tekme. Foto: Reuters

Tekma je bila prekinjena, saj Nyberg takoj po zadetku še ni imel namena zapiskati konca. Še uro po odhodu reprezentanc z zelenice je tudi na uradni spletni strani olimpijskih iger pisalo, da je tekma prekinjena, vodja prizorišča pa je za Reuters dejal, da še vedno razpravljajo o tem, kakšna bo usoda tekme. In ta je prišla precej pozno.

Reprezentanci, ki sta srečanje začeli ob 15. uri, sta se malo pred 19. uro vrnili na igrišče. Gol Argentincev po ogledu posnetka VAR ni bil priznan. Ekipi sta nato pred praznim stadionom odigrali le še nekaj minut, po katerih so se velike zmage razveselili Maročani.

Maročani se veselijo velike zmage. Foto: Reuters

Po poročanju nekaterih tujih medijev so maroški navijači s tribun v argentinske metali steklenice in pirotehnična sredstva, zato je južnoameriška ekipa takoj odšla v tunel. Gaston Edul pa poroča še, da so argentinskega trenerja Javierja Mascherana skoraj zadeli s pirotehničnim sredstvom. Foto: Guliverimage

