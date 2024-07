Olimpijske igre, 1. krog Četrtek, 25. julij

Slovenija : Danska 19:27 (11:14)

Poročilo s tekme



Dvorana Arena Paris Sud 6, sodnika: Brunner, Salah (oba Švica).

Slovenija: Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 2, Gros 5, Omoregie 2, Spreitzer, Stanko 5, A. Abina 2, Mavsar, Ljepoja 1, Varagić 1, Lazović, Svetik 1, E. Abina.

Danska: Reinhardt, Toft, Aaberg Iversen, Elver 2, Hansen 3, Heindahl, Haugsted 2, Reinhardt, Tranborg, Joergensen 4, Oestergaard 5, Vinter Burgaard 1, Hoejlund 4, Friis 5, Iversen 1.

Sedemmetrovke: Slovenija /, Danska 3 (4).

Izključitve: Slovenija 12, Danska 10 minut.

Rdeči kartoni: /

Slovenska selekcija Dragana Adžića je svoj prvi olimpijski turnir začela s pričakovanim porazom proti prekaljenim tekmicam. Danke so namreč zlate medalje osvojile že v Atlanti 1996, Sydneyju 2000 in Atenah 2004, na zadnjih treh igrah pa niso posegle po odličjih. A so Danke spet v vzponu, na evropskem prvenstvu 2022, ki so ga skupaj gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora, so osvojile srebrno medaljo, šele v velikem finalu so premoč priznale Norvežankam, na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji pa so bile bronaste.

Uvodni obračun slovenskih rokometašic je imel dva obraza. Potem ko je popustila začetna nervoza in se je kapetanka Ana Gros po dobrih štirih minutah podpisala pod premierni slovenski gol, so se varovanke Dragana Adžića v prvem polčasu dobro držale. Tekmice so bile sicer ves čas zadetek ali dva spredaj, a prav velike prednosti si niso priigrale. Pri tem jim je z odličnimi obrambami pomagala igralka tekme na slovenski strani vratarka Maja Vojnovič, ki je na koncu zbrala 13 obramb.

Maja Vojnovič je skrbela, da Slovenke niso izgubile še z višjo razliko. Foto: Guliverimage

Ob odmoru so Slovenke zaostajale za tri gole (11:14), drugi polčas pa začele bledo, vrstile so se številne napake, kar so Danke s pridom izkoriščale, z delnim izidom 3:0 ušle na najvišjo razliko +6 (17:11), v nadaljevanju pa prednost le še višale, tudi na deset golov. Adžićevim varovankam nikakor ni uspelo slediti tekmicam, ki so na koncu vlogo favoritinj upravičile s 27:19.

V slovenski izbrani vrsti sta bili najbolj učinkoviti Tjaša Stanko in Grosova s po petimi zadetki.

Vojnovičeva: Preveč tehničnih napak in neizkoriščenih priložnosti

"Za nami je težka tekma. Naredile smo preveč tehničnih napak, preveč neizkoriščenih šutov, prepoceni smo zapravljale žoge. Dale smo vse od sebe, a ko enkrat vidiš, da ti ne gre, je še težje. S svojo predstavo sem zadovoljna, a kljub temu je prisoten grenak priokus, saj smo izgubile za skoraj deset golov. Moramo pa vzdrževati tako formo. To je bila prva tekma, nič ni še izgubljeno, imamo še štiri tekme in moramo iti s čisto glavo naprej," je po porazu v izjavi za nacionalno televizijo razmišljala slovenska vratarka.

"Pričakovano in povsem normalno je, da je bila prisotna nervoza, ki je bila razlog za napake. Moj vtis kljub vsem napakam je, da če se bodo dekleta sprostila, lahko na tem turnirju igrajo z vsako reprezentanco, saj je vse odvisno od nas," pravi Dragan Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Adžić izpostavil nervozo

"Pričakovano in povsem normalno je, da je bila prisotna nervoza, ki je bila razlog za napake. Moj vtis kljub vsem napakam je, da če se bodo dekleta sprostila, lahko na tem turnirju igrajo z vsako reprezentanco, saj je vse odvisno od nas. Danska je bila danes boljša le zato, ker smo bili mi malo preveč v krču in ker smo naredili veliko napak. To je bilo ključno, a dekleta so morala iti skozi to. Verjamem, da bomo proti Koreji lahko dali svoj maksimum. Če bo tako, je vse mogoče. Še vedno verjamem, da se lahko prebijemo do četrtfinala," pa je v mikrofon Televizije Slovenije optimistično dejal Adžić.

Prve štiri reprezentance v četrtfinale

Slovenke v nadaljevanju predtekmovanja v skupini A čakajo še tekme z Južno Korejo (28. julija), Nemčijo (30. julija), Norveško (1. avgusta) in Švedsko (3. avgusta).

V skupini B igrajo reprezentance Francije, Madžarske, Nizozemske, Španije, Brazilije in Angole.

Po štiri najboljše reprezentance iz skupin A in B se uvrstijo v četrtfinale, ki bo na sporedu 6. avgusta. Polfinalni tekmi bosta 8. avgusta, tekmi za odličja pa 10. avgusta.

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 1. krog

Četrtek, 25. julij:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

