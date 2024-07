Slovenska judoistka Andreja Leški bo na olimpijskih igrah tehnično drugič, a prvič kot tekmovalka, saj je pred tremi leti v Tokiu igre spremljala bolj sproščeno, kot sparing partnerica klubske sotekmovalke Kaje Kajzer. 27-letno Koprčanko, članico Judo kluba Bežigrad in varovanko trenerja Luke Kuralta, smo vprašali, kako se mentalno pripravlja na vrhunec sezone, morda celo kariere, kako ji je pri tem lahko v pomoč olimpijska izkušnja iz Tokia in kakšni so njeni cilji.

Andreja Leški bo ena od šestih slovenskih judoistk in judoistov, ki bodo na olimpijskih igrah v Parizu poskušali uresničiti svoje olimpijske sanje. Judo je Sloveniji prinesel največ olimpijskih medalj, a do zdaj so jih vedno osvajali tekmovalci judo kluba Sankaku z Lopate, ki pa tokrat na igrah ne bo imel svojega predstavnika. Sloviti trener Marjan Fabjan svoje mlade varovance pripravlja za naslednje olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

Pogovor z judoistko Andrejo Leški:

Pred tremi leti ste že bili na olimpijskih igrah, a takrat le v vlogi sparing partnerice, medtem ko je edino slovensko kvoto, ki je bila na voljo v kategoriji do 63 kilogramov, dobro izkoristila Tina Trstenjak (v Tokiu je osvojila srebrno medaljo). Koliko vam to lahko pomaga pri letošnji izkušnji, ko boste vi v ospredju slovenske judo ekipe? Kaj ste odnesli iz tokijske zgodbe?

To, da sem lahko izkusila vse obstranske aktivnosti, na primer odprtje iger, druženje, hrano v neomejenih količinah v olimpijski vasi (smeh, op. a.). Zdaj bom osredotočena zgolj v moj nastop. Odprtje olimpijskih iger in preostalo dogajanje ne bosta motili mojega fokusa. Spoznala sem tudi, koliko stresa povzroči medijski pritisk. To sem videla tudi pri sparing partnerici Kaji in vseh preostalih, ki so v Tokiu morali tekmovati. Spomnim se, da je bila kar bistvena razlika med menoj in nekom, ki je tekmoval na olimpijskih igrah.

Foto: www.alesfevzer.com

Že sami ste omenili pritisk in pričakovanja olimpijskih iger. Kako ste se mentalno pripravili na olimpijski izziv?

Predvsem veliko razmišljam o tem, v mislih se sprehodim čez različne stopničke, torej kaj bi pomenil dober rezultat, kaj neuspeh in se mi zdi, da je pri vsem tem ključno, ne samo pri olimpijskih igrah, ampak na splošno, da sem prišla do spoznanja, da sem vrhunska športnica ne samo zaradi tega, kar bom ali česar ne bom dosegla na olimpijskih igrah, ampak da sem vrhunska športnica že zaradi vsega, kar mi je delovanje v športu prineslo in kako me je to izoblikovalo.

In ker to razumem in ker sem s tem zadovoljna, nimam težav s pripravo na olimpijske igre. Vem, česa sem sposobna, zato na vsakem treningu dam vse od sebe, prav zato, da ne bom kdaj česa obžalovala. Vem, da bo moj nastop minil najbolje, kar lahko.

Na olimpijskih igrah v Parizu bo nastopilo kar šest slovenskih judoistov. Poleg Andreje Leški med tihe kandidate za visoka mesta spada tudi njena klubska kolegica Kaja Kajzer, letos srebrna na evropskem prvenstvu v Zagrebu v kategoriji do 57 kilogramov. Nastopili bosta 29. in 30. julija. V najlažji kategoriji do 48 kilogramov bo že prvi dan nastopila Maruša Štangar iz Olimpije, v kategoriji do 70 kilogramov Anka Pogačnik iz Triglava, do 78 kilogramov Metka Lobnik iz Apolona in v odprti moški kategoriji nad 100 kilogramov Enej Marinič iz Branika.

Za mnoge športnike je del priprav tudi vizualiziacija prostora, v katerem bo tekmoval. Že poznate olimpijsko dvorano?

Ne, dvorane ne poznam in bo zame bolj kot ne presenečenje. Tekmovali bomo v dvorani Champ de Mars Arena pri Eifflovem stolpu.

Vaši cilji v Parizu verjetno segajo najvišje, pa vendar, kaj bi želeli komunicirati z javnostjo glede ciljev?

Mislim, da sem sposobna osvojiti medaljo, tako da … grem pa na vse (smeh, op. a.).

Kaj to pomeni?

Da se zagotovo v nobenem koraku ne bom ustrašila procesa – če bo to prva borba, polfinale ali zadnja borba, ki bo odločala o barvi medalje. Gremo do konca!

Žgank se po olimpijskih igrah vrača pod slovensko zastavo



V Parizu bosta vsak v svoji vlogi še dva Slovenca. Za Turčijo bo v kategoriji do 90 kilogramov nastopil Mihael Žgank, prav tako eden od kandidatov za kolajno, ki po poročanju STA napoveduje, da se po igrah vrača v Slovenijo in če bo našel ustrezno sredino, bo konec njegove kariere na kimonu krasil slovenski grb, s katerim je pred leti osvojil tudi naslov svetovnega podprvaka. V Parizu bo tudi nekdanji olimpijec Rok Drakšič, ki zadnja tri leta zelo uspešno deluje na Finskem, kjer je kot selektor finske judo reprezentance poskrbel za preporod finskega juda. Na olimpijskih igrah bosta nastopila dva njegova varovanca.

